Preguntan directamente a Willy Bárcenas por M. Rajoy: su respuesta, llamativa como poco

El cantante y rostro principal del grupo Taburete, Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, fue el invitado este lunes al programa Línea de cal, que presentan los creadores de contenido Darío Eme Hache y Álex Chiner y el periodista deportivo David Sánchez.

En el test de preguntas cortas que le hizo Chiner estaba incluida una sobre el famoso M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas, que lleva años cómo parte más destacada del caso Kitchen.

"Así a bote pronto, ¿quién dirías que es M. Rajoy?", ha sido preguntado Bárcenas directamente. El artista ha bromeado al principio y ha ironizado entre risas con un "tengo mis dudas" y a continuación ha soltado un "puede que sea Marianín".

Los hechos de este caso tuvieron lugar principalmente en 2013, cuando una suma de fuerzas del Ministerio del Interior del entonces gobierno de Mariano Rajoy y una parte de la cúpula policial pusieron en marcha una operación pagada con fondos reservados para buscar los secretos del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El objetivo era conocer qué información manejaba en relación a la caja B del partido.

Rajoy, en el juicio de la trama Kitchen

El pasado 23 de abril, en la décima jornada del juicio Kitchen en la Audiencia Nacional tuvo como protagonista al expresidente del PP, que fue preguntado por apodos en que aparecen y con los que se podrían referir a él como Raj, M.Rajoy, 'El Asturiano , o 'El Barbas'.

"Yo me llamo Mariano Rajoy como todo el mundo sabe y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos", respondió Rajoy a la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que fue la que inició el interrogatorio.

El expresidente también aseguró que era "absolutamente falso" que le entregara Bárcenas a él remanente de la caja B en un sobre o que procediera a meter en la trituradora la copia de la última página de esos papeles en presencia del propio Bárcenas.