Las palabras de apoyo de Cayetana Guillén Cuervo a Amaia Montero en su regreso con La Oreja de Van Gogh 

El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero como vocalista no está siendo especialmente fácil. Las críticas en redes sociales por la interpretación vocal de Montero en determinadas canciones fueron de lo más comentado la pasada semana después del comienzo de gira en Bilbao.

No obstante, lejos de hundirse de nuevo —ella misma reveló en los conciertos que había "bajado al infierno" por sus problemas de salud mental— Montero respondió con un comunicado que no se planteaba cancelar la gira y que se sentía arropada por el público.

"Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando", enfatizó entonces. Desde que comenzó la gira, a Montero no le han faltado apoyos como el de sus compañeros de banda y los fans del grupo que no han dudado en mostrarle su cariño y apoyo dentro y fuera de las redes sociales.

Otro rostro conocido que ha querido dedicarle unas calurosas palabras a Montero ha sido la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo con quien la vocalista de La Oreja de Van Gogh mantenía una estrecha relación que se vio truncada momentáneamente después de que Guillén "filtrase" la vuelta de la donostiarra con el grupo.

Ahora, ante los micrófonos de la prensa, la hija de la recientemente fallecida Gemma Cuervo ha querido mandarle un mensaje de apoyo. "Yo la veo maravillosa, maravillosa. La Oreja de Van Gogh que es un grupo maravilloso. Ella está estupenda y solo hay que pensar que está sold out en todos lados, que todo el mundo la ama, todo el mundo la quiere y que es una maravilla", ha enfatizado.

Estas palabras llegan dos meses después de que Montero volviese a seguir a su amiga en redes sociales, apenas unas semanas después del fallecimiento de la madre de la actriz. No obstante, después de la supuesta "filtración" de Guillén, se vio obligada a emitir un comunicado y Montero dejó de seguirla hasta entonces de sus redes sociales.

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera", escribió entonces Guillén.

"Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", añadió.