Óscar Puente señala lo que pasó en el recuento de las elecciones andaluzas y avisa de lo que pasará en 2027

Las elecciones de Andalucía han puesto sobre la mesa un nuevo panorama político en la región más poblada de España. A pesar de la contundente victoria del PP, Moreno Bonilla pierde la mayoría absoluta y tendrá que pactar presumiblemente con Vox.

La formación de Abascal pasa de 14 a 15 escaños y la de Feijóo pierde cinco con respecto a los comicios de hace cuatro años. El PSOE se lleva la peor parte y pierde dos escaños —de 30 a 28—, suman su tercera derrota autonómica abultada en sólo seis meses tras Extremadura, Andalucía y Aragón. Sólo se salvaron los muebles en Castilla y León.

Al ver todo esto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado varias reflexiones y algún que otro vaticinio para 2027, año de elecciones generales.

"Hoy nadie habla de pucherazo electoral. Conviene no olvidar que desde la derecha institucional se alientan las dudas sobre nuestro sistema de recuento. La realidad es que ayer a las 22:00, tan solo dos después del cierre de las urnas, el resultado era ya definitivo", ha explicado Puente.

Desde hace años, al igual que pasa en la Estados Unidos de Donald Trump cuando pueden perder el poder, la derecha y sus medios afines deslizan la posibilidad de un pucherazo electoral. En España siempre con Correos e Indra en el punto de mira pero sólo cuando pueden perder.

"Tenemos, sin duda, el mejor y más fiable sistema electoral. Ah. Y Spolier. El PSOE ganará y gobernará en 2027", ha añadido el ministro en ese tuit que lleva más de 5.000 'me gusta' en pocas horas.

En otro mensaje ha cargado contra las encuestas que daban al PP como ganador con mayoría absoluta, algo que no se ha cumplido.

"De lo que tampoco habla nadie o casi nadie hoy es del desastre demoscópico, no del mes anterior, de la misma noche electoral. Y siempre con el mismo sesgo. La mayoría absoluta de Moreno Bonilla iba a ser rampante", ha dicho finalmente el ministro de Transportes.