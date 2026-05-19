Los científicos no dan crédito: las montañas del Himalaya están cambiando color más rápido de lo que nadie pensaba

El cambio climático suele explicarse con cifras, gráficos y récords de temperatura. Pero a veces sus efectos son mucho más visibles y simbólicos: glaciares que desaparecen, inviernos sin nieve o montañas que dejan de parecer montañas.

El problema es que muchos de esos cambios que hace apenas unos años parecían una consecuencia muy lejana, ya están ocurriendo hoy en día, llegando mucho más rápido de lo previsto. Las grandes cordilleras del planeta son uno de los lugares donde mejor se percibe esta temida transformación. El hielo retrocede, las estaciones cambian y ecosistemas enteros empiezan a desplazarse hacia zonas cada vez más altas.

Y lo preocupante no es solo el impacto visual, sino todo lo que eso implica para millones de personas que dependen de esos entornos. Y pocas regiones reflejan mejor esas consecuencias de la aceleración climática que el Himalaya.

Las montañas "están cambiando de color"

Un reportaje publicado por el medio alemán Focus recoge la creciente preocupación de investigadores que estudian el Himalaya tras detectar un cambio visual cada vez más evidente en la cordillera.

La cadena de montañas más alta del mundo está perdiendo su característico blanco glaciar y adquiriendo tonos marrones y verdes a una velocidad que preocupa seriamente a los científicos.

Las zonas que tradicionalmente permanecían cubiertas de nieve están mostrando cada vez más superficies rocosas y áreas verdes, causadas por el avance de la vegetación en altitudes más elevadas.

"El Himalaya está cambiando de color", resume el artículo, haciendo hincapié en el cambio de lo que antes eran cumbres permanentemente blancas. Y detrás de ese fenómeno hay una causa clara: el aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático.

Más calor, menos nieve

El problema no es únicamente estético: los científicos advierten de que el calentamiento en zonas montañosas está ocurriendo a una velocidad especialmente alta, bastante más rápido que en las tierras bajas cercanas. En el caso del Himalaya, eso está provocando que muchas precipitaciones que antes caían en forma de nieve ahora lleguen como lluvia, un cambio que altera completamente el equilibrio hídrico de la región.

La nieve y los glaciares funcionan como reservas naturales de agua que alimentan ríos esenciales para millones de personas en India, China, Nepal o Pakistán. Por lo que cuando disminuye la nieve, no solo cambia el paisaje, sino también el suministro de agua.

Los científicos temen consecuencias "devastadoras"

Los investigadores son directos y ya alertan de posibles efectos "devastadores" para las poblaciones que dependen del agua procedente del Himalaya, indicando que a largo plazo esta situación puede generar problemas graves de desabastecimiento hídrico.

Además, la pérdida acelerada de hielo y de nieve también afecta a la seguridad, ya que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos y fenómenos meteorológicos extremos.

Y, por si esto fuera poco, los expertos también observan otro fenómeno preocupante: plantas y especies animales están desplazándose hacia zonas cada vez más altas en busca de temperaturas más frías, pero llega un momento en que ya no quedará más montaña hacia la que subir.

La montaña que afecta a medio planeta

El impacto del Himalaya va mucho más allá de Asia. Esta cordillera influye en sistemas climáticos fundamentales a nivel global, incluidos los monzones y grandes corrientes atmosféricas.

Por eso los cambios acelerados en la región preocupan tanto a la comunidad científica. No se trata solo de una transformación local, sino de alteraciones que pueden afectar a ecosistemas y recursos hídricos de escala mundial.

En cuanto a los usuarios, en redes y foros especializados muchos hablan ya de "snow drought" o "sequía de nieve", un término utilizado para describir inviernos cada vez menos blancos en la región.

El símbolo visible del cambio climático

Quizá lo más impactante de este fenómeno es su fuerza visual. Ver cómo las montañas más icónicas del planeta pierden progresivamente su color blanco convierte el cambio climático en algo imposible de ignorar.

Porque ya no hablamos solo de estadísticas futuras o previsiones abstractas. Hablamos de paisajes que llevan siglos definiendo el planeta y que ahora están cambiando delante de nuestros ojos.

Y lo más inquietante para los científicos no es únicamente que el Himalaya esté cambiando, sino la velocidad a la que lo está haciendo; lo cual demuestra sin titubeos que frenar el cambio climático es una tarea urgente y prioritaria.