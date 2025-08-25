Dos turistas tratan de escaquearse de pagar la factura del hotel de 4.171 euros, se descubre el engaño y toman la peor decisión posible

La herramienta de generación de imágenes de ChatGPT ha despertado preocupación por su capacidad para crear tickets y facturas falsas con un nivel de realismo sorprendente que puede engañar incluso a los ojos más entrenados para detectarlos.

Este avance tecnológico plantea serios riesgos, entre ellos falsificaciones que podrían utilizarse para justificar gastos inexistentes, cobrar dietas fraudulentas en empresas o deducir importes ante la Agencia Tributaria sin respaldo real. En redes como X y Reddit ya circulan ejemplos de tickets generados por IA que simulan estar arrugados o sobre superficies reales, aumentando su credibilidad.

Uno de los últimos casos revelados se ha poducido en España, concretamente en Cambrils, donde los Mossos d’Esquadra han detenido a dos turistas franceses, de 28 y 26 años, acusados de estafa y falsedad documental. Los jóvenes, informa El Caso, trataron de evitar el pago de una estancia hotelera de 4.171,68 euros presentando un justificante manipulado con Inteligencia Artificial que simulaba una transferencia bancaria.

El personal del hotel detectó el engaño y ofreció a los implicados la posibilidad de abonar la factura, pero estos insistieron en presentar documentos falsos. Por ese motivo, fueron finalmente arrestados por los agentes, alertados por los trabajadores del hotel.

"Una simple imagen ya no garantiza nada"

Un experimento realizado por Genbeta ha puesto a prueba la capacidad de ChatGPT para generar imágenes realistas de tickets y facturas, con resultados que plantean serias dudas sobre la fiabilidad de estos documentos como prueba.

El equipo pidió a la IA que creara un ticket de Zara en el Centro Comercial Nevada (Granada), con fecha y hora específicas, un producto concreto y el desglose del IVA. Con solo esos datos, el resultado fue sorprendentemente convincente: aunque era no idéntico al formato oficial, se aproximaba mucho. Al añadir detalles contextuales, como arrugas en el papel o iluminación, el realismo aumentaba de forma "alarmante".

El nivel de precisión crece cuando se proporcionan ejemplos reales. Tras subir un ticket digital de Pull&Bear, la IA replicó el formato y recalculó automáticamente los precios y los impuestos al cambiar los productos, creando un documento prácticamente indistinguible del original, salvo por la ausencia de códigos QR o de barras.

El experimento también incluyó facturas de empresas eléctricas y telecomunicaciones. Con apenas unas instrucciones para modificar el nombre, la dirección o el importe, los resultados fueron igual de convincentes.

Según Genbeta, un observador poco atento podría dar por válidas estas imágenes, tanto en pantalla como impresas. "Una simple imagen ya no garantiza nada, y es muy fácil caer en el engaño si la IA sigue avanzando a este ritmo. Siempre ha sido posible falsificar documentos, pero no con esta velocidad y esta calidad, que ChatGPT pone en manos de cualquiera", advierte el portal.

Como una de las alternativas principales, propone extender el uso de mecanismos de verificación, como la incorporación de códigos QR exclusivos en recibos y facturas. De hecho, la Agencia Tributaria ya ha comunicado su intención de adoptar este sistema con el objetivo de garantizar la validez de los documentos fiscales.