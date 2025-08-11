La dueña de una tienda dice "basta" a los ladrones y lanza un contraataque que les deja totalmente en ridículo

La dueña de un supermercado francés en el que se están produciendo robos de forma recurrente a lo largo de las últimas semanas ha decidido tomar cartas en el asunto y lanzar un contraataque para dejar en ridículo a los delincuentes.

Marine Teyssère, gerente de un establecimiento de Carrefour Express situado en el centro de la ciudad francesa de Niza, ha difundido tanto en la tienda como en las redes sociales imágenes de los presuntos autores de los robos ataviados con un tutú.

No obstante, en declaraciones a France 3, la mujer ha subrayado que no está incumpliendo la legalidad, ya que el rostro de los presuntos ladrones ha sido modificado para que no sea posible identificarlos.

"Ni se me ocurriría mostrar los rostros de las personas en cuestión", ha destacado Marine Teyssère, quien ha asegurado que "me mantengo dentro del marco legal. Las imágenes están generadas al 100% por IA y cualquier parecido es pura coincidencia".

La medida nace de la desesperación de la dueña de la tienda por los numerosos robos que está sufriendo. "Me digo que hay que intentar encontrar una solución, ya que jurídicamente es complicado... Es una lucha constante y el día a día de muchos comerciantes", ha lamentado la mujer.

"Estamos hartos. Una estructura como la mía no tiene presupuesto para un agente de seguridad. Esto complica la lucha, porque hay que estar al mismo tiempo en la caja y vigilando a los ladrones, lo que no es precisamente nuestra actividad principal...", ha añadido Marine Teyssère.