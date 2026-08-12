El consejo que Javier Bardem le dio a Tamar Novas hace más de 20 años y por el que se convirtió en su "mayor referente"

El actor Tamar Novas ha estado recientemente en En clave de Rhodes, el programa que presenta el músico James Rhodes en la Cadena SER. Allí ha contado el consejo que Javier Bardem le dio cuando apenas era un adolescente y ambos compartían rodaje en Mar adentro.

Y lo ha hecho después de que el propio Javier Bardem sorprendiera a Tamar Novas enviándole un mensaje en el que rememoró los años en los que coincidieron en la película dirigida por Alejandro Amenábar.

El ganador del Oscar recordó cómo conoció a Novas durante el rodaje de aquella película, destacando que, pese a su juventud, ya mostraba una inquietud poco habitual. Según recordó, tenía una enorme curiosidad por aprender y por investigar en torno a la profesión, unas cualidades que llamaron la atención de todos los que trabajaron con él.

Bardem también puso en valor la conexión que ambos consiguieron trasladar a la pantalla en los papeles de Ramón Sampedro y su sobrino. Pero más allá del trabajo interpretativo, hubo una conversación que terminó siendo decisiva para el futuro del joven actor.

"Me preguntó dónde podría ir a estudiar si quería ser actor", relató Bardem. Su respuesta fue clara: le recomendó Madrid y, en concreto, la escuela de interpretación de Juan Carlos Corazza, considerada una de las más prestigiosas del sector en España.

"Pensé: 'Qué bueno, Tamar'"

Lo llamativo llegó tiempo después. El intérprete recordó que, años más tarde, volvió a cruzarse con Novas precisamente en las aulas de Corazza. "Pensé: 'Qué bueno, Tamar'", contó, al comprobar que aquel adolescente había decidido seguir el consejo.

Bardem aprovechó además su mensaje para aplaudir la trayectoria profesional que Novas ha construido desde entonces. Aseguró que se ha convertido en el actor que es hoy y destacó el placer que supone verle tanto en cine como sobre los escenarios.

Las palabras emocionaron visiblemente al protagonista de Fariña, que no ocultó lo que significaba para él escuchar esos elogios. "Para mí esto es increíble", reconoció. Novas respondió devolviendo los halagos y subrayando la generosidad de Bardem.

Entre risas, recordó todo lo que el actor madrileño le ayudó a construir su personaje cuando todavía daba sus primeros pasos en la profesión. La admiración, lejos de apagarse con el tiempo, parece haberse hecho más fuerte. De hecho, Novas no dudó en situar a Bardem entre los nombres fundamentales de la interpretación mundial.

"Es mi mayor referente", afirmó antes de compararlo con leyendas como Al Pacino, Robert De Niro o Meryl Streep. "Que Javier Bardem diga algo así de ti es como si tu mayor ídolo hablara de ti", concluyó.