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Empezó a ver 'Ted Lasso' porque los turistas invadían su pueblo y ahora vive de enseñarlo: la vecina de Richmond que hace tours por 26 localizaciones de la serie
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Empezó a ver 'Ted Lasso' porque los turistas invadían su pueblo y ahora vive de enseñarlo: la vecina de Richmond que hace tours por 26 localizaciones de la serie

Un negocio que choca con la cotidianidad vecinal.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
El actor Jason Sudeikis, que da vida a Ted Lasso.
El actor Jason Sudeikis, que da vida a Ted Lasso.Getty Images

Richmond-upon-Thames llevaba décadas siendo uno de los rincones más pintorescos del oeste de Londres. Pero desde que 'Ted Lasso' convirtió sus calles, pubs y parques en parte de la historia de la serie, algo ha cambiado: los fans llegan en masa para recorrer los mismos lugares que vieron en pantalla.

El fenómeno ha llegado hasta tal punto que una vecina de Richmond, Emmy Mac, empezó a recibir tantos visitantes estadounidenses que decidió ver la serie para entender qué estaba ocurriendo. Terminó enamorándose de ella y transformó esa curiosidad en un negocio: actualmente organiza visitas guiadas por 26 localizaciones de la ficción.

Según cuenta The New York Times, Mac realiza hasta tres tours los domingos y también ofrece visitas privadas durante el resto de la semana. Aproximadamente el 90% de quienes contratan estas últimas proceden de Norteamérica.

De ver 'Ted Lasso' a ganarse la vida con sus localizaciones

Mac comenzó a notar en 2022 que cada vez llegaban más estadounidenses a su localidad natal. Al descubrir que muchos viajaban hasta allí por 'Ted Lasso', empezó a ver episodios sin parar mientras daba el pecho y acabó convirtiéndose en una auténtica fan.

Su experiencia previa visitando escenarios de películas y series en Estados Unidos le dio la idea. Así nació su recorrido por Richmond, que permite a los seguidores reconocer lugares como el famoso pub, el apartamento de Ted o la conocida "esquina de Ted Lasso".

El negocio ha superado sus expectativas. Mac asegura que las visitas generan más ingresos de los que esperaba, aunque intenta mantener un equilibrio con los vecinos y concentra los tours generales en domingo para evitar molestias durante la semana.

Richmond ya nota el 'efecto Ted Lasso'

El impacto también se percibe en otros negocios. Según Eleanor Miller, de la organización Be Richmond, algunos hoteles de la zona han llegado a registrar el doble de huéspedes estadounidenses desde el estreno de la serie.

La tienda oficial de 'Ted Lasso', inaugurada en 2024 a pocos pasos del apartamento de Ted, también se ha convertido en una parada habitual. Su responsable calcula que el 80% de las ventas se realizan en el establecimiento, donde los visitantes compran camisetas, bufandas y otros productos de la ficción. 

Pero no todos quieren que Richmond se convierta en un simple decorado. Gareth Roberts, líder del Consejo de Richmond, reconoce los beneficios del fenómeno, aunque insiste en la necesidad de encontrar un equilibrio para que los vecinos no sientan que su barrio existe únicamente como escenario turístico.

Un pueblo que ya era turístico antes de la serie

Richmond recibe alrededor de 4,5 millones de visitantes al año y ya había sido escenario de producciones como Bridgerton o Shakespeare enamorado. Por eso, medir cuánto del aumento de visitantes corresponde exclusivamente a 'Ted Lasso' no resulta sencillo.

Aun así, el impacto es evidente para quienes trabajan en la zona. En algunos pubs, los turistas estadounidenses son fácilmente reconocibles por sus camisetas de fútbol y las bolsas de la tienda oficial.

Incluso Brendan Hunt, cocreador de la serie y actor que interpreta al entrenador Beard, admite que ya no puede pasear por Richmond con la misma tranquilidad de antes.

"Ya no es tan fácil pasear por High Street como antes", reconoce. Y quizá esa sea la mejor prueba del inesperado efecto que ha tenido 'Ted Lasso' sobre un lugar que, hasta hace unos años, muchos espectadores ni siquiera sabían situar en el mapa.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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