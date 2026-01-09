Edu, hostelero: "No te van a quedar ni 50 euros después de vender un barril de cerveza de 30 litros"

El usuario de TikTok @mialteredu, quien trabaja en la hostelería, ha explicado en la red social por qué vender cerveza no deja tanto dinero como muchos creen. Según cuenta, tras hacer números, la rentabilidad real es mucho más ajustada. "No te van a quedar ni 50 euros después de vender un barril de cerveza entero de 30 litros, caña a caña", advierte Edu.

Y es que, según explica, un barril de cerveza de 30 litros cuesta alrededor de 120 euros. De ese barril se pueden sacar unas 114 cañas de 250 ml, teniendo en cuenta una merma aproximada del 5%. Si cada caña se vende a 1,80 euros, los ingresos totales serían unos 250 euros.

A primera vista, el beneficio sería de unos 85 euros, pero ahí no acaban los gastos. Hay que restar el coste del personal, el consumo eléctrico del sistema de refrigeración, el lavado de vasos, la vajilla y otros gastos diarios del local.

Con todo eso, el margen final se reduce bastante. Aunque sigue siendo positivo, no es tan alto como muchos piensan. Por este motivo, explica el creador del vídeo, muchos bares y cafeterías están optando por barriles de marcas más económicas para poder mantener la rentabilidad.

"Esto reduce bastante la rentabilidad y aunque sigue siendo positiva. Por eso varios restaurantes y cafeterías están optando por barriles de marcas mucho más económicas", sentencia el experto.