Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El aplaudido mensaje de un hostelero a los que dicen que "la gente ya no quiere trabajar": para exponerlo en el ministerio de Trabajo
Virales
Virales

El aplaudido mensaje de un hostelero a los que dicen que "la gente ya no quiere trabajar": para exponerlo en el ministerio de Trabajo

Para que otros muchos tomen nota. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Imagen del hostelero @empresariohostelero
Imagen del hostelero @empresariohostelero@empresariohostelero

La hostelería es uno de los motores de la economía española y también uno de los más vigilados. En redes sociales es habitual que se compartan mensajes de hosteleros con ofertas de trabajo mal pagadas y con muchas horas. 

Por eso, cuando sale el dueño de un local como @empresario_hostelero diciendo que hay que pagar más y mejor a los empleados y mejorar sus condiciones los aplausos en redes sociales de multiplican. 

"Si la gente no quiere trabajar contigo tienes un problema muy importante, ¿por qué? porque la gente sí quiere trabajar, por supuesto que quiere trabajar, y todos necesitamos trabajar", empieza diciendo. 

"Lo que la gente no quiere son horarios abusivos"
Empresario hostelero

Añade que "lo que la gente no quiere son horarios abusivos, sueldos bajos que no nos permite llegar a final de mes y todos esos rollos que estamos siempre con lo mismo: "Esto no puede ser y como no puede ser lo tenemos que mejorar". 

"Lo que tienes que vender tus empleados es dignidad y no indignidad, porque cuando vendes indignidad tienes empleados tan fieles que van a estar toda la santísima vida contigo, defendiéndote como tú defiendas a tus empleados. Ellos te van a defender a capa y espada", prosigue. 

"Vamos a vender dignidad y una cosa muy importante: esto sí que tiene mucho peso. Si hay muchas personas que vienen a buscar empleo y nadie se queda contigo mírate al ombligo porque la indignidad la tienes tan sometida que no vas a ser capaz de crear equipo en la puñetera vida", sentencia. 

Por último pone de ejemplo su propio aprendizaje como hostelero: "Yo he aprendido, me costó mucho aprender, pero al final lo he conseguido. Si yo he podido, los demás también".  

La hostelería, motor de la Economía

Los datos de Hostelería España sobre los primeros meses de 2025 dicen que la facturación hostelera creció un 4,6 % interanual, muy por debajo del 10 % registrado en el mismo periodo de 2024.

En restauración, el alza ha sido del 3,2 % —frente al 8,5 % anterior—, mientras que en el alojamiento fue del 8,2 % –4,2 % en 2024—. Estas cifras reflejan la solidez del consumo turístico y una ralentización del consumo diario por parte de los residentes, es decir, gastan más los turistas que los españoles en el día a día. 

A pesar de este crecimiento moderado en comparación con 2024, el empleo en hostelería ha alcanzado cifras récord. En mayo ya se contabilizaron 1,96 millones de trabajadores en el sector, igualando el máximo histórico registrado en los meses estivales del año pasado. Hasta esa fecha, se han creado cerca de 300.000 empleos. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 