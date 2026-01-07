El aplaudido mensaje de un hostelero a los que dicen que "la gente ya no quiere trabajar": para exponerlo en el ministerio de Trabajo

La hostelería es uno de los motores de la economía española y también uno de los más vigilados. En redes sociales es habitual que se compartan mensajes de hosteleros con ofertas de trabajo mal pagadas y con muchas horas.

Por eso, cuando sale el dueño de un local como @empresario_hostelero diciendo que hay que pagar más y mejor a los empleados y mejorar sus condiciones los aplausos en redes sociales de multiplican.

"Si la gente no quiere trabajar contigo tienes un problema muy importante, ¿por qué? porque la gente sí quiere trabajar, por supuesto que quiere trabajar, y todos necesitamos trabajar", empieza diciendo.

"Lo que la gente no quiere son horarios abusivos" Empresario hostelero

Añade que "lo que la gente no quiere son horarios abusivos, sueldos bajos que no nos permite llegar a final de mes y todos esos rollos que estamos siempre con lo mismo: "Esto no puede ser y como no puede ser lo tenemos que mejorar".

"Lo que tienes que vender tus empleados es dignidad y no indignidad, porque cuando vendes indignidad tienes empleados tan fieles que van a estar toda la santísima vida contigo, defendiéndote como tú defiendas a tus empleados. Ellos te van a defender a capa y espada", prosigue.

"Vamos a vender dignidad y una cosa muy importante: esto sí que tiene mucho peso. Si hay muchas personas que vienen a buscar empleo y nadie se queda contigo mírate al ombligo porque la indignidad la tienes tan sometida que no vas a ser capaz de crear equipo en la puñetera vida", sentencia.

Por último pone de ejemplo su propio aprendizaje como hostelero: "Yo he aprendido, me costó mucho aprender, pero al final lo he conseguido. Si yo he podido, los demás también".

La hostelería, motor de la Economía

Los datos de Hostelería España sobre los primeros meses de 2025 dicen que la facturación hostelera creció un 4,6 % interanual, muy por debajo del 10 % registrado en el mismo periodo de 2024.

En restauración, el alza ha sido del 3,2 % —frente al 8,5 % anterior—, mientras que en el alojamiento fue del 8,2 % –4,2 % en 2024—. Estas cifras reflejan la solidez del consumo turístico y una ralentización del consumo diario por parte de los residentes, es decir, gastan más los turistas que los españoles en el día a día.

A pesar de este crecimiento moderado en comparación con 2024, el empleo en hostelería ha alcanzado cifras récord. En mayo ya se contabilizaron 1,96 millones de trabajadores en el sector, igualando el máximo histórico registrado en los meses estivales del año pasado. Hasta esa fecha, se han creado cerca de 300.000 empleos.