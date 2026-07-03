El boom de la inteligencia artificial tiene un efecto inesperado: los ladrones ya roban camiones llenos de servidores y cobre para centros de datos

El auge de la industria de la inteligencia artificial ha disparado muchas otras industrias y también no pocos peligros. En los últimos años, la construcción de centros de datos ha movido millones y millones en dólares, euros o libras para conseguir los mejores servidores y otros elementos de altísima tecnología.

Piezas de gran valor que no dejan de moverse por carretera, mar y aire... Un 'caramelo' para los ladrones, que han encontrado en la industria asociada a los datos y la IA un filón.

El medio internacional Business Insider se ha hecho eco de una operación de la Oficina del Sheriff del Condado de Cook (EEUU), que recuperó días atrás en un depósito de camiones cerca de Chicago un remolque que contenía aproximadamente 300.000 dólares en bobinas de cable de cobre. El material necesario para alimentar los servidores de los centros de datos.

Para más inri el propietario del depósito indicó que el mismo conductor había dejado otro remolque robado una semana antes, esta vez con equipos para centros de datos por un valor aproximado de un millón de dólares.

Que los ladrones pongan el foco en los cables y en piezas de tamaño medio o pequeño no es casual. Evidentemente los grandes servidores serían un objetivo mucho más codicioso y lucrativo, pero no está al alcance de prácticamente nadie, ya que su control está en manos de muy pocas personas. Y en materia de seguridad, su número de serie haría muy fácil rastrearlo por parte de la policía e impedir su compraventa en el mercado negro.

No ocurre lo mismo con el comercio a gran escala del objetos, dispositivos y materiales tecnológicos de menor alcance y menor privacidad. No solo ocurre con los cables. Está pasando también con consolas como las Switch, de reducidas dimensiones o las tarjetas gráficas para videojuegos.

Estos golpes son, además, algo más fáciles de reponer vía seguros, ya que los transportistas suelen contar con buenas protecciones legales para evitar tener que reponer ellos mismos o sus empresas partidas que pueden alcanzar los millones de dólares o euros por envío.