La confesión del príncipe Guillermo sobre Carlos III en el podcast de Travis Kelce: "Mi padre lo odia"

El príncipe Guillermo no tiene inconveniente en participar en determinados programas, pódcasts o lo que haga falta si considera que merece la pena. Además, es amante del deporte y muy fan de Taylor Swift, así que cuando los hermanos Jason y Travis Kelce le propusieron aparecer en su pódcast New Heights, no dudó en aceptar.

El resultado de su charla salió a la luz este 3 de julio de 2026, el mismo día en el que está prevista la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, un acontecimiento que muchos califican como el enlace del año, que tiene lugar en el Madison Square Garden de Nueva York, y que pese a los rumores, no tiene entre sus invitados al príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Taylor Swift y Travis Kelce, tras un partido de los Kansas City Chiefs. TNS

El heredero fue presentado por Jason Kelce de esta manera: "Nuestro invitado de hoy es el príncipe de 1,90 metros de altura, procedente de Londres, Inglaterra. Es presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, vicepatrón real de la Unión Galesa de Rugby, Duque de Cambridge, Duque de Cornualles, Señor de las Islas, Príncipe y Gran Senescal de Escocia, Conde de Chester y Príncipe de Gales", repasando así los títulos de quien está llamado a ocupar el trono británico.

"¡Menuda introducción, chicos! ¡Increíble!", expresó el príncipe Guillermo, que durante la conversación realizó una confesión sobre su padre que no sorprende a quienes conocen o tienen cierto conocimiento sobre la vida y obra de Carlos III.

El príncipe Guillermo celebrando la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League 2026 Serhat Cagdas/Anadolu via Getty Images

Los Kelce saben que el príncipe es un ferviente hincha del Aston Villa. No oculta que es un verdadero fan, acude a todos los partidos que le resulta posible e incluso no dudó en viajar a Estambul para apoyar al equipo en la final de la Europa League 2026, que terminó en manos del equipo de sus amores.

Hay pocos futboleros en la familia real británica

Pero aunque Guillermo ha heredado los títulos de su padre -y más que heredará en el futuro-, su afición por el fútbol no es algo que le haya llegado por vía paterna. Cuando los Kelce le preguntaron que si le gusta este deporte por habérselo inculcado Carlos III, el príncipe Guillermo fue muy claro y confesó que nada de eso: "Absolutamente no. Mi padre odia el fútbol".

El príncipe Guillermo y Carlos III en un acto de la COP30 en el Natural History Museum de Londres Samir Hussein/WireImage

Es verdad que no conocíamos que Carlos III rechazara el considerado deporte rey en muchos países del mundo, pero sí era evidente que no es un gran fan. El monarca prefiere la pintura, la lectura y la jardinería, así las caminatas, el esquí, la pesca y el polo.

"Mi familia no tiene una larga tradición futbolística. Somos pocos los que apoyamos a algún equipo. Mi afición por el fútbol surgió cuando unos amigos me llevaron a mi primer partido y también en el colegio. Era imposible evitar hablar de fútbol. Está por todas partes. Y algunos amigos del colegio o de la infancia me llevaron a mi primer partido".

Parece que la siguiente generación es más futbolera, pero todavía es pronto para saber si los príncipes George, Charlotte y Louis son realmente tan seguidores de este deporte como su progenitor.

De momento lo que sí ha quedado claro es que sí son fans de Taylor Swift, a la que Guillermo y sus hijos mayores vieron en concierto en el estadio de Wembley en junio de 2024. Ahí fue donde se produjo el famoso selfie de los royals con la cantante, un momento icónico que quizás vuelva a repetirse en el futuro.