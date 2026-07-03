De "ciudad fantasma" de la burbuja al municipio que más ha crecido en España en lo que va de siglo: pasó de 167 a más de 5.400 habitantes

Cuando la 'burbuja inmobiliaria' explotó, el drama fue directamente mundial. La crisis surgida a raíz de los acontecimientos de 2007 dejaron un panorama desolador en múltiples países. España fue uno de los más afectados, en un momento de total desarrollo urbanístico a casi cualquier precio y de cualquier manera.

De inmediato, las grúas dejaron paso a la nada y los albañiles se marcharon de proyectos inacabados. Los clichés y las 'heridas' de aquellos años aún persisten en la población, incluso dos décadas después.

Se habló mucho en 2007 y en años posteriores de Seseña (Toledo), del proyecto levantado por el constructor conocido como 'el Pocero' en el barrio de El Quiñón, hoy un rincón creciente en viviendas, servicios y tirón social como reclamo cercano a Madrid. Pero hubo muchas más "ciudades fantasmas", como se les denominó a estos proyectos que quedaron en la teoría o simplemente a medio hacer.

Una de esas "ciudades fantasma" fue el municipio de Yebes (Guadalajara), donde surgió Ciudad Valdeluz, un proyecto residencial nacido en 2003 que ahora aspira a llevar a su población de origen a los 20.000 habitantes en diez años. Ese es el plan del alcalde, Enrique Quintana, aunque apunta que la capacidad urbanística podría llegar hasta los 30.000 residentes, dando el amplio suelo disponible y las numerosas construcciones proyectadas.

Para ello aún queda, pero Yebes puede presumir de ser la población que más ha crecido proporcionalmente por población en lo que va de siglo. Si a comienzos del XXI contaba con apenas 167 habitantes censados, ahora son casi 5.637 sus vecinos oficiales, dado que también hay un porcentaje de residentes no empadronados.

Hoy por hoy, Ciudad Valdeluz ya es uno de los principales destinos residenciales de la provincia arriacense, en palabras del alcalde, que destaca su ubicación estratégica. Si El Quión (Seseña) toca el sur de Madrid a través de la A4, Yebes hace lo propio con la zona este por medio de la A2. Todo ello ha permitido no solo muchos más vecinos y casas, sino también servicios públicos esenciales, comercios y otras instalaciones.