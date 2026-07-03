Carlotta, 25 años, funda una empresa para combatir la soledad entre los mayores: "Mi abuelo tenía todos los cuidados, pero le faltaba alguien con quien hablar"

Una joven de 25 años llamada Carlotta Conversi ha decidido fundar una empresa cuyo principal objetivo es combatir la soledad de las personas mayores poniéndolas en contacto con jóvenes con los que comparten intereses. La startup ha sido bautizada como CONGEN (Connecting Generations).

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano especializado en innovación y emprendimiento StartupItalia, la idea surgió después de que la joven se diera cuenta de que su abuelo, pese a recibir los cuidados necesarios, necesitaba no sentirse solo para ser plenamente feliz.

"Cuando mi abuelo enfermó, me di cuenta de que no necesitaba médicos ni enfermeros. Lo que realmente le faltaba era compañía. Alguien con quien jugar a las cartas, dar un paseo o, simplemente, charlar. Le encantaba hablar, pero vivía a las afueras de Roma y a mi hermano y a mí nos resultaba difícil estar allí todos los días", ha explicado Carlotta Conversi, en declaraciones al mencionado medio.

La fundadora de CONGEN entendió que una empresa como la suya podía cubrir una necesidad social muy importante debido a que "el problema no era solo mi abuelo. El problema está muy extendido por toda Italia". En concreto, la joven ha precisado que "en Italia viven casi 14 millones de personas mayores de 65 años y más del 40% de ellas pasan los días en soledad".

Respecto al funcionamiento de la plataforma CONGEN, Conversi ha detallado que "los estudiantes universitarios o los jóvenes trabajadores, de entre 18 y 35 años, se registran en la plataforma, indican sus intereses, disponibilidad y zona geográfica. Cuando llega la solicitud de una familia, el algoritmo identifica los perfiles más compatibles. En ese momento, sin embargo, la selección pasa a manos humanas. Contactamos personalmente con cada joven, hacemos una entrevista para conocerlo, verificamos su perfil y organizamos un primer encuentro de prueba".

Los jóvenes reciben un sueldo de 10 euros por hora

Más allá de la experiencia vital de compartir el tiempo con personas que valoran la compañía como un tesoro, los jóvenes también se benefician económicamente, ya que "se les paga 10 euros por hora".

En estos momentos, CONGEN se encuentra implantada en todo el territorio italiano, presta servicio a 60 familias y cuenta con 300 jóvenes inscritos.