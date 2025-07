'El Chupinazo' inaugura los Sanfermines 2025 ante miles de personas y con Palestina como gran protagonista

Europa Press via Getty Images

A las 12:00 de este domingo, como cada 6 de julio, ha tenido lugar 'El Chupinazo' en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, con el que se le da la bienvenida a los Sanfermines de 2025. Ante miles de personas, y en un ambiente completamente festivo, se ha dado por inaugurada la festividad pamplonesa con el lanzamiento del Chupinazo.

Los encargados de dar por iniciada la festividad pamplonesa han sido varios miembros de la plataforma Yala Nafarroa -en apoyo a Palestina-, Lidón Soriano Segarra, Dyna Kharrat Juanbeltz y Eduardo Ibero Albo, que han salido al balcón del ayuntamiento para llevar a cabo la ceremonia.

Asimismo, se han dado muestras de apoya al pueblo palestino ante la situación que se vive en la Franja de Gaza. DeAntes de prender la mecha, una de sus miembros ha dedicado unas palabras de apoyo al pueblo palestino ante los miles de asistentes, y ha esgrimido un contundente "Free Palestine".

Antes de que se produjera el inicio de los Sanfermines, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron Sáez (EH Bildu), ha sido entrevistado en el 24 Horas y a la pregunta de si es peligroso "politizar las fiestas", el primer edil ha asegurado que no se trata de politizar o no, sino de dar voz a lo que está ocurriendo en Gaza, que ha tildado de "genocidio". En este sentido ha afirmado que no se trata de política, sino de derechos humanos.

Ya durante el Chupinazo, los tres miembros de la plataforma se han visto alentados por la marabunta de personas que, faja en mano y con camisetas blancas, han gritado al unísono "San Fermín, San Fermín". En la plaza consistorial se han podido ver también infinidad de referencias y camisetas en apoyo a Palestina.

Así, desde este domingo a las 12:00 de la tarde y hasta el próximo 14 de julio que concluya la festividad y todos los pamploneses y visitantes entonen el "Pobre de mí", las calles de Pamplona disfrutarán de 204 horas de fiesta casi ininterrumpida por todos los rincones de la ciudad.

Momento en el que se prende la mecha en Pamplona Europa Press via Getty Images

Con el tradicional 'Iruindarrak! Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!', los tres responsables de prender la mecha -no sin dificultades- han dado por iniciados los Sanfermines, ante gritos de "Viva"y "Gora".

Dentro del Ayuntamiento han seguido muy de cerca toda la ceremonia el alcalde de Pamplona y concejales de todas las formaciones políticas: UPN, EH Bildu, PSN, PPN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, así como numerosos invitados.