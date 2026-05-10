Última hora del brote de hantavirus, en directo: uno de los cinco franceses repatriados ha presentado síntomas mientras volaba a París

El director de agencia sanitaria de EEUU: el hantavirus "no es como la Covid-19"



El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, ha dicho este domingo que el hantavirus “no es como la Covid-19”.



“Hemos estado comunicándonos durante la última semana a medida que la atención de la prensa ha aumentado, como corresponde dada la naturaleza de esta enfermedad”, ha señalado Bhattacharya en una entrevista con la cadena CNN este domingo.

