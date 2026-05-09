101 casos de hantavirus en Argentina y un tercio mortales: el cambio climático multiplica la población de roedores y dispara el riesgo, según los científicos

Argentina atraviesa un aumento de los casos de hantavirus y los científicos del país creen que detrás de este repunte se encuentra el cambio climático. Desde junio de 2025, las autoridades sanitarias han registrado 101 contagios, el doble que el año anterior, y cerca de un tercio de los pacientes fallecieron.

La preocupación ha crecido todavía más después de la muerte de una pareja holandesa que había viajado por el sur del país y que, según varias hipótesis, podría haberse contagiado durante su estancia en la Patagonia.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con saliva, orina o excrementos de roedores infectados. Aunque suele asociarse a zonas rurales y boscosas, investigadores argentinos aseguran que los cambios extremos del clima están alterando los ecosistemas y favoreciendo la proliferación de estos animales.

Raúl González Ittig, profesor de genética de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, explicó al diario AD que la combinación de sequías severas y lluvias intensas provocadas por el fenómeno de El Niño creó las condiciones perfectas para el aumento de la población de roedores. "Esa lluvia propició un enorme crecimiento de la vegetación, lo que provocó la dispersión de más semillas que, a su vez, atrajeron a roedores folívoros", señaló.

Según los especialistas, más alimento significa más roedores y, en consecuencia, más posibilidades de transmisión del virus entre animales y humanos. Hugo Pizzi, experto argentino en enfermedades infecciosas, ya había advertido que "no cabe duda de que el hantavirus se está propagando cada vez más con el tiempo".

Los científicos también relacionan esta situación con un proceso más amplio de tropicalización del clima argentino. En los últimos años, el país ha visto aumentar enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla en regiones donde antes eran poco habituales.

Aunque algunas investigaciones apuntaron inicialmente a una excursión de observación de aves cerca de Ushuaia como posible origen del contagio de la pareja neerlandesa, varios expertos ponen en duda esa teoría. González Ittig aseguró que "nunca se ha detectado hantavirus en esa zona, ni en Argentina ni en Chile", y considera más probable que el contagio se produjera en otra etapa de su viaje por Sudamérica.

La ciudad argentina de Ushuaia, conocida como la más austral del mundo, recibe miles de turistas cada año y funciona como principal puerta de entrada a expediciones polares. Las autoridades argentinas siguen reconstruyendo los desplazamientos de la pareja para intentar localizar el origen exacto de la infección. El proceso, reconocen desde el Gobierno, será lento y complejo.

El hantavirus ya dejó un precedente grave en Argentina en 2018, cuando un brote en la provincia de Chubut causó quince muertes. Aquella vez se detectó transmisión entre personas vinculada a la llamada variante andina, una de las pocas formas del virus capaces de contagiarse entre humanos.