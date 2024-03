El poder del dinero en el 'caso Alves': cuando los euros pesan más que una agresión sexual

Es la noticia del día. Un millón de euros y eres libre, aunque sea de forma provisional. Esa ha sido la postura anunciada este miércoles por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona en el 'caso Dani Alves'.

A la espera de que la sentencia de 4 años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona sea firme, la Justicia ha aceptado dejarle libre de forma momentánea mientras se analizan los recursos presentados por la defensa del deportista brasileño.

Tras un año y dos meses en prisión, la Audiencia de Barcelona ha decidido abrir la puerta de prisión a Dani Alves. Todo tras asegurar, en una videoconferencia desde la cárcel catalana de Brians 2, que "no voy a huir" de España y que él cree "en la justicia".

El futbolista fue condenado a 4 años y medio de prisión el pasado 22 de febrero, una multa de 150.000 euros y una orden de alejamiento de la víctima durante nueve años y medio.

Una sentencia que se quedó bastante lejos de los 9 años que reclamó la Fiscalía y los 12 que pidió la acusación particular y que se vio rebajada por el "atenuante de reparación del daño causado" provocado por el previo pago de la sanción.

Un riesgo de fuga que "se ha aminorado"

La Audiencia de Barcelona ha accedido de forma parcial a las peticiones de Dani Alves, porque consideran que el riesgo de fuga del exfutbolista del FC Barcelona "se ha aminorado" y, por ello, le dejará en libertad en las próximas horas a cambio de retirarle los dos pasaportes (español y brasileño).

En el caso de cumplir con lo previsto y abonar el millón de euros de fianza, también deberá comparecer una vez a la semana ante dicha Audiencia hasta que se conozca la decisión final respecto a los recursos presentados por sus abogados.

Pero no todos los magistrados han estado a favor de la postura adoptada este miércoles. El juez Luis Belestá ha respaldado su postura de continuar con la situación de prisión provisional, porque cree que los argumentos con los que se adoptó tal decisión "no solo se han confirmado, sino que se han reforzado" tras la sentencia.

Belestá ha recordado que en otras ocasiones se han "ratificado decisiones de prorrogar la prisión provisional" y cree que "existe el riesgo más que infundado de que el acusado decida abandonar nuestro país" por la posibilidad a que las penas impuestas se puedan ver "incrementadas".

"Teníamos claro que esto se podía producir"

Cristina Ventura, vocal de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, asegura su postura sobre la decisión en el 'caso Dani Alves' es "de disgusto, como no puede ser de otra manera". "Durante todo este tiempo se ha ido solicitando la salida de prisión y la Audiencia entendía que existía un riesgo de fuga. Ahora nos tenemos que ceñir a la sentencia, que no es firme", explica.

Advierte que tenían "bastante claro" que este paso podría darse, debido a que la sentencia era mínima para lo ocurrido. "Con una pena de 4 años y 6 meses, habiendo cumplido un año y dos meses de prisión provisional, habiendo satisfecho la responsabilidad civil, teníamos claro que esto se podía producir", destaca.

Desde la organización consideran que la decisión judicial "afecta al principio de igualdad y es una situación totalmente discriminatoria". Aunque no desde ahora, sino desde que se aplicó el atenuante con el pago de 150.000 euros. "Al ver un atenuante de esas características, al tener esos recursos económicos te beneficias y si eres una persona con pocos recursos no lo puedes satisfacer", denuncia.

Cristina Ventura justifica que todo tiene que ver con que la primera instancia es "relativamente corta". "A este señor ya no le interesa fugarse. Está claro. Una pena de 4 años y 6 meses. Si adquiere firmeza, hay que restarle la prisión preventiva, se le queda en 3 años y 4 meses. Al ser una pena corta, se le puede clasificar el tercer grado de tratamiento", detalla.

Recrimina que, el caso de que la sentencia sea firme, cuando cumpla dos años más en la cárcel, podría salir de "forma condicional". "Es ridículo. Aquí el mínimo sería de 8 años. Es una decisión del tribunal. Al fin y al cabo, los jueces siempre tienden a poner las penas mínimas", reprocha.

"El problema está en la reparación"

Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, pone el foco en la polémica con la reparación tras el pago de la multa de 150.000 euros. "El problema está en la reparación. No va de arrepentimiento. No es igual para todo el mundo", explica.

El experto justifica que el tribunal "lo que tiene que hacer en estas situaciones es ver si este señor puede quedar absuelto". "Esto no se trata de que pueda incidir en la investigación. Ya no puede plantearse. Lo que tiene que valorar la sección de la Audiencia es si se va a sustraer o no", razona.

El catedrático de Derecho Penal justifica que los magistrados que han apoyado la libertad provisional con fianza han hecho un juicio sobre la probabilidad de que el deportista pueda huir. Algo que Manuel Cancio considera que, "si Dani Alves tiene dos dedos de frente", cumpliría con su pena y evitaría "meterse en problemas mayores".

"Está relacionado con la decisión de la medición de la pena. Esto podían ser 8, 9 o 10 años. Una vez la Audiencia dijo que estaba en el rango 4 a 8 años, el riesgo de fuga desaparece. No le saldría a cuenta", defiende.

El catedrático de Derecho Penal advierte de que la problemática no aparece con el caso Dani Alves, sino con la decisión del Tribunal Supremo. "Esto es un problema de cómo el Supremo viene interpretando en términos económicos el hecho de que se haya producido la reparación a la víctima, avisa.

"Esto de la reparación del daño es un escándalo en este caso y en todos los demás. El asunto es que, si puedes consignar porque tienes el dinero, tienes el atenuante. Si no lo tienes, no", señala.