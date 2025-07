El idioma con más palabras del mundo tiene millones de hablantes y no es ni el chino ni el inglés

Se estima que hay más de 7000 idiomas en el mundo. Entre todos ellos, la lengua con estatus de 'idioma oficial' en más países es el inglés (59 países), seguido del francés (29), el árabe (27), el español (20) y el portugués (10), de acuerdo con la revista 'Ethnologue'.

En lo que respecta a los idiomas con más hablantes nativos, los que ocupan los puestos altos de la tabla son el chino mandarín (918 millones de hablantes), el español (480 millones), el inglés (379 millones), el hindi (341 millones) y el bengalí (228 millones).

Si bien el inglés y el chino mandarín se coronan en estas dos categorías, ninguno de los dos ostenta el título del idioma con más palabras del mundo. Esta distinción se la lleva el árabe, una lengua que posee 12 millones de palabras, una cifra muy superior a la del idiomas de Shakespeare, que se estima que cuenta con alrededor de 750.000, tal y como recoge el informe de la UNESCO titulado como "Atlas of the World's Languages in Danger".

280 millones de hablantes

La gran expansión del árabe es una de las razones que explica porque es hablado por alrededor de 280 millones de personas en el mundo. Más de 20 países lo tienen como lengua oficial, siendo en naciones del norte de África y Oriente Medio, como Marruecos, Argelia, Egipto, Arabia Saudí e Irak, donde más se practica.

Su influencia en el español es de sobras conocida, y es que términos como “almohada”, “alcalde” o “Andalucía” forman parte de la larga lista de palabras que hacen que el 8% del vocabulario castellano proceda del árabe.

