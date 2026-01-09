Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un juez ve una posible "infracción penal" contra Zapatero tras una querella de Hazte por sus vínculos con Maduro
Política
Política

Un juez ve una posible "infracción penal" contra Zapatero tras una querella de Hazte por sus vínculos con Maduro 

Antonio Piña pide a la Fiscalía un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para instruir las correspondientes diligencias que procedan.

Redacción HuffPost
Agencias
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre una querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional procede a incoar diligencias y dar traslado al fiscal al observar en la querella contra Zapatero "características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".

Ante esa circunstancia, acuerda pedir a la Fiscalía que emita un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para instruir las correspondientes diligencias que procedan.

Redacción HuffPost
Agencias