El líquido que sobra al cocer arroz es una fuente de beneficios para tus plantas

El arroz, uno de los alimentos más consumidos en el mundo, tiene grandes beneficios para nuestra salud, como ayudarnos a ganar energía. Asimismo, este cereal, compuesto principalmente por carbohidratos en forma de almidón, contiene además pequeñas cantidades de proteína, muy poca grasa y es una fuente importante de vitaminas del complejo B (B1, B3 y B6), así como minerales como magnesio, fósforo y potasio.

Más allá de sus beneficios en la dieta, el arroz, concretamente su agua, también es muy útil en el sector de la estética. El líquido que resulta de sus cocción, o donde lo lavamos antes de cocinarlo, lleva siglos siendo usado en diversas zonas, espcialmente Asia, como tratamiento natural para la piel y el cabello.

Y, lo mejor, es que el agua de arroz no solo nos sirve a nosotros, sino que también ayuda a nuestras plantas, actuando como un fertilizante natural y ecológico gracias a su elevada concentración de minerales y compuestos que favorecen el desarrollo vegetal.

Contiene nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, elementos esenciales para la floración y la fructificación. Además, su aplicación regular ayuda a mejorar la estructura del suelo, haciéndolo más aireado y permeable, lo que favorece la circulación de agua y nutrientes y evita la compactación.

Otro de sus beneficios es su capacidad para combatir enfermedades. Gracias a sus propiedades antimicrobianas y al almidón presente en el líquido, puede actuar como un herbicida ecológico y permite reducir la necesidad de pesticidas químicos. A esto se suma su efecto regulador del pH, pues, al ser ligeramente alcalina, el agua de arroz facilita la absorción de nutrientes por parte de las raíces.

Utilizar este recurso también tiene un impacto ambiental positivo. En un contexto global de creciente escasez de agua, aprovechar el agua de arroz significa reducir el desperdicio de un recurso vital y contribuir a un consumo más responsable.