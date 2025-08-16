El motor de avión más grande del mundo de 36 millones de euros y 10 toneladas se prepara para el despegue

Un avión despega de un aeropuerto, en una imagen de archivo.

El motor de avión más grande del mundo está a punto de despegar. La futura aeronave de larga distancia Boeing desarrollado por fabricantes estadounidenses, el 777X, entrará en servicio a principios de 2026. Sus dimensiones son extraordinarias.

Según publica el medio francés La Dépêche, la aeronave tiene 3,40 metros de diámetro, y su motor, el GE9X, desarrollado por General Electrics (GE), es el motor de avión más grande del mundo diseñado para vuelos comerciales. Su grandeza está registrada en el libro de récords Guinness.

De acuerdo a la información difundida, la potencia de un sólo G39X es equivalente a la de 12 motores turborreactores Rafale (M88) combinados. Su precio es igual de colosal que tamaño: 42 millones de dólares (36 millones de euros).

En cuanto a las características del motor, recogidas por el digital francés, está compuesto por más de 35.000 piezas. El reactor por sí sólo pesa casi 10 toneladas. Además, el ventilador está formado por 16 aspas fabricadas en materiales compuestos, para una mayor ligereza y resistencia.

Asimismo, comenzó las pruebas de vuelo en 2018 en un Boeing 747. Finalmente, fue certificado por la Autoridad de Aviación Civil de Estados Unidos en septiembre de 2020, y ahora, después de varias interrupciones por "diversos problemas técnicos", la entrada en servicio del futuro avión se dará en cuestión de meses.

El nuevo Boeing 777X estará disponible en tres versiones. Tal y como reza la publicación, el 777-8 podrá transportar 395 pasajeros a lo largo de 16.000 kilómetros. La versión de carga (777-8F) podrá transportar 112 toneladas de carga a una distancia de 8.000 kilómetros. Por último, el 777-9, la primera versión en entrar en servicio, tendrá una capacidad de 425 pasajeros y un alcance de 13.500 kilómetros.