Última hora del brote de hantavirus, en directo: EEUU confirma un "positivo leve" y otro con síntomas
Los últimos pasajeros del crucero 'MV Hondius' serán evacuados a lo largo de este lunes. La OMS agradece al Gobierno "su liderazgo".
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El buque afectado por el brote del hantavirus, el MV Hondius, podrá zarpar a última hora de la tarde de este lunes tras concluir todas las repatriaciones.
Los últimos en descender del barco este domingo han sido el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en EEUU. Ya van camino del avión que espera en el aeropuerto de Tenerife sur y está previsto que despeguen antes de que acabe el día. También cabe recordar que unas 40 personas conforman la tripulación del crucero que se ha quedado para poder navegar hasta Países Bajos.
Concretamente, el avión que lleva a los pasajeros estadounidenses que estaban abordo del Hondius se dirige al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final. La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido este domingo al Gobierno español "su liderazgo" durante el operativo de desembarco del crucero de lujo MV Hondius, afectado con un brote de hantavirus. A través de sus redes sociales, Tedros ha confirmado que "la mayoría de los pasajeros y la tripulación" del buque han desembarcado con éxito a lo largo de este domingo. "Estoy agradecido a los ministros Mónica García, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, sus equipos de Sanidad, Interior y Política Territorial y al Gobierno completo de España por su liderazgo y excelencia técnica demostrados a lo largo de esta operación", ha escrito.
Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves". Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".
Buenos días, iniciamos un nuevo seguimiento sobre la crisis sanitaria del brote de hantavirus en el crucero del Hondius. En este lunes 11 de mayo, se esperan los últimos compases de un dispositivo tan inédito como histórico que ha logrado extraer a varios de los pasajeros de dicho navío para su posterior tratamiento y supervisión médica. En definitiva, un operativo sanitario, logístico y político que continuará a lo largo de esta jornada con la evacuación de los últimos pasajeros y que ha obligado a coordinar protocolos entre 23 países distintos.