Última hora del brote de hantavirus, en directo: EEUU confirma un "positivo leve" y otro con síntomas

¿Adónde se dirigen los repatriados de EEUU entre los que hay un "positivo" en hantavirus?

Concretamente, el avión que lleva a los pasajeros estadounidenses que estaban abordo del Hondius se dirige al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final. La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.