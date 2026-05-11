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Última hora del brote de hantavirus, en directo: EEUU confirma un "positivo leve" y otro con síntomas
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Última hora del brote de hantavirus, en directo: EEUU confirma un "positivo leve" y otro con síntomas

Los últimos pasajeros del crucero 'MV Hondius' serán evacuados a lo largo de este lunes. La OMS agradece al Gobierno "su liderazgo".

​-El crucero del hantavirus encara su última evacuación tras un despliegue inédito en Tenerife.
-En habitaciones separadas y con comunicación remota: 5 cosas que tienes que saber de lo que les espera ahora a los españoles del Hondius.
-Cuarentenas, controles y un mensaje a la calma: cuatro dudas y respuestas de lo que viene tras la operación "sin precedentes" de Tenerife.
-El día que todo el mundo miró a Tenerife con un operativo inaudito y el engranaje funcionó a la perfección.

Antón Parada
Antón Parada
Los pasajeros que viajaban a bordo del crucero MV Hondius continúan desembarcando en pequeños grupos en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) para que los trasladen al aeropuerto de Tenerife Sur.
Los pasajeros que viajaban a bordo del crucero MV Hondius continúan desembarcando en pequeños grupos en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) para que los trasladen al aeropuerto de Tenerife Sur.EFE/Miguel Barreto
08:16
Claves: los detalles de la última jornada de evacuación
Los pasajeros evacuados este domingo por la tarde del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona
Los pasajeros evacuados este domingo por la tarde del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona
El crucero del hantavirus encara su última evacuación tras un despliegue inédito en Tenerife
El operativo sobre el MV Hondius entra este lunes en su fase final después de una crisis sanitaria internacional marcada por cuarentenas, vigilancia epidemiológica, tensión política y un enorme dispositivo de seguridad desplegado en Canarias.

Con la firma de Israel Molina.
08:05
¿A qué hora podrá zarpar hoy el crucero 'MV Hondius'?

El buque afectado por el brote del hantavirus, el MV Hondius, podrá zarpar a última hora de la tarde de este lunes tras concluir todas las repatriaciones.
Los últimos en descender del barco este domingo han sido el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en EEUU. Ya van camino del avión que espera en el aeropuerto de Tenerife sur y está previsto que despeguen antes de que acabe el día. También cabe recordar que unas 40 personas conforman la tripulación del crucero que se ha quedado para poder navegar hasta Países Bajos.

07:55
Fallece un agente de la Guardia Civil, de un paro cardiaco, en el despliegue en Canarias
07:50
¿Adónde se dirigen los repatriados de EEUU entre los que hay un "positivo" en hantavirus?

Concretamente, el avión que lleva a los pasajeros estadounidenses que estaban abordo del Hondius se dirige al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final. La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.

07:40
La OMS agradece al Gobierno de España "su liderazgo"

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido este domingo al Gobierno español "su liderazgo" durante el operativo de desembarco del crucero de lujo MV Hondius, afectado con un brote de hantavirus. A través de sus redes sociales, Tedros ha confirmado que "la mayoría de los pasajeros y la tripulación" del buque han desembarcado con éxito a lo largo de este domingo. "Estoy agradecido a los ministros Mónica García, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, sus equipos de Sanidad, Interior y Política Territorial y al Gobierno completo de España por su liderazgo y excelencia técnica demostrados a lo largo de esta operación", ha escrito.

07:31
ÚLTIMA HORA | EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados

Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves". Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".

07:15
¿Qué ha pasado este fin de semana?: claves de un dispositivo "inédito" e "histórico"
cronica-llegada-gestion-espana-mv-hondius
Los catorce pasajeros españoles que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius y un médico de la Organización Mundial de la Salud han desembarcado ya en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).
El día que todo el mundo miró a Tenerife con un operativo inaudito y el engranaje funcionó a la perfección
Una coordinación entre 23 países, con más de 350 agentes de Guardia Civil y Policía, equipos sanitarios especializados y la Unidad Militar de Emergencias, en una logística sin precedentes con la llegada del MV Hondius que cumplió las expectativas. 

Con la firma de Félix Esteban.
07:00
Nueva cobertura de la crisis del hantavirus, en directo

Buenos días, iniciamos un nuevo seguimiento sobre la crisis sanitaria del brote de hantavirus en el crucero del Hondius. En este lunes 11 de mayo, se esperan los últimos compases de un dispositivo tan inédito como histórico que ha logrado extraer a varios de los pasajeros de dicho navío para su posterior tratamiento y supervisión médica. En definitiva, un operativo sanitario, logístico y político que continuará a lo largo de esta jornada con la evacuación de los últimos pasajeros y que ha obligado a coordinar protocolos entre 23 países distintos.

Antón Parada
Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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