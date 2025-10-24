El olor era tan nauseabundo que un avión se vio obligado a dar media vuelta: "Siguió los procedimientos estándar para regresar sanos y salvos"

El hecho de que un avión se dé la vuelta en pleno vuelo y regrese a su aeropuerto de origen es algo no demasiado habitual. En la mayoría de ocasiones, los pilotos se ven obligados a tomar esa extraña decisión al detectar problemas técnicos en la aeronave.

No obstante, otras veces la vuelta del avión al aeropuerto de salida se produce a raíz de problemas médicos en alguno de los pasajeros del vuelo o de peleas (casi siempre protagonizadas por personas que han consumido alcohol o drogas antes de subir a bordo) que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros.

Sin embargo, lo ocurrido en un avión de la aerolínea Delta Airlines que había salido de la ciudad estadounidense de Los Ángeles y se dirigía a Salt Lake City está fuera de los escenarios citados en los párrafos anteriores.

Según ha informado la revista People, uno de los pasajeros subió a la aeronave con comida en mal estado (un hecho que no fue detectado por los controles de seguridad del aeropuerto), lo que hizo que por todo el avión se propagara un muy mal olor.

Finalmente, llegó un momento en el que el olor a comida podrida en el avión era tan nauseabundo que los pilotos decidieron dar media vuelta y poner rumbo de nuevo a Los Ángeles.

En ese sentido, un portavoz de Delta Airlines ha informado de que "dado que nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes y del personal, nuestra tripulación siguió los procedimientos estándar para regresar sanos y salvos a Los Ángeles cuando se percibió un olor desagradable en el avión". Además, el portavoz ha destacado que la aerolínea se disculpó con los pasajeros debido al "retraso del viaje".

El incidente se solventó con los 189 viajeros presentes en el vuelo bajando del avión en Los Ángeles y tomando un nuevo avión para, esta vez sí, aterrizar en Salt Lake City.