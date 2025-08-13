El parque hinchable más grande del mundo ha llegado a Tenerife y promete ocio familiar con un toque americano

Los parques hinchables se han convertido en todo un imán para los más pequeños: con colores llamativos, colchonetas y juegos que estimulan la energía y la imaginación a niveles incansables. Estos espacios se pueden disfrutar en ferias, parques temáticos y centros comerciales, así como en fiestas populares o cumpleaños. En este contexto, los amantes de estas grandes colchonetas en España hoy están de suerte.

El sur de Tenerife acoge este verano por primera vez FUNBOX: el parque hinchable más grande del mundo. El espacio de colchonetas nacido en el sur de California por fin aterriza en Europa, concretamente su estructura se encuentra al alcance de todos los públicos en la Costa Adeje entre el 5 y el 23 de agosto. Se trata de una propuesta única que está diseñada para el disfrute de todas las edades.

La llegada de FUNBOX a Canarias se realiza de la mano de Productores de Sonrisas, una compañía conocida por su apuesta por experiencias familiares originales y memorables. Con su desembarco en Tenerife, FUNBOX completa su estreno europeo tras itinerancias en otras ciudades del país. La propia marca subraya el carácter accesible y seguro del parque, que combina la actividad física con elementos lúdicos.

Un parque tematizado

Instalado junto al centro comercial Aqua Mall, el recinto ocupa más de 4.000 metros cuadrados y está dividido en diez zonas interconectadas de juego, unidas entre sí por pasajes y grandes estructuras hinchables. Todas ellas están pensadas para combinar aventura, ejercicio y entretenimiento en un entorno seguro y tematizado. A su vez, incorpora zonas verdes, áreas de descanso y espacios pensados para los acompañantes.

Entre las atracciones más llamativas figuran el Desafío Montañoso, la Carrera de Obstáculos, el Gumball Gallop, el Ninja Wall y un tobogán gigante de siete metros de altura, elementos que ya han formado parte del éxito del formato en Estados Unidos. Aunque el público infantil es el gran protagonista, la propuesta está diseñada para que toda la familia participe: padres, adolescentes e incluso abuelos pueden unirse o disfrutar de las áreas de relax.

Las sesiones suelen organizarse por franjas horarias y con aforo limitado para garantizar seguridad y diversión. Para visitarlo, las entradas y los pases están disponibles en la web oficial del parque, donde también se pueden consultar horarios y condiciones de acceso. De esta forma, FUNBOX se presenta como una alternativa de ocio diurno ideal para turistas y residentes que buscan planes familiares durante las vacaciones de verano.