El Sindicato de Inquilinas se mueve: dudas y respuestas a las "excusas típicas" de los caseros tras el 'no' del Congreso a la prórroga de los alquileres

Se acabó la prórroga de los contratos de alquiler. El voto en contra de PP, Vox y Junts ha bastado para que no se convalidara el real decreto aprobado hace algo más de un mes en el Consejo de Ministros. Con el 'no' del Congreso, el futuro de cerca de tres millones de inquilinos queda en el aire.

En el aluvión de respuestas políticas y reacciones de todo tipo, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha adelantado una primera batería de medidas, incluida una "oleada de nuevas movilizaciones para esta primavera", como ha explicado la entidad.

Pero la organización quiere ofrecer más ayuda que el ruido popular. Por ello ha lanzado un 'consultorio' en su web, donde aseguran explicar cómo y qué contestar a las excusas más habituales de los propietarios. Entre ellas, apuntan, que la prórroga pierde validez por haber sido rechazada por el Congreso o que el casero necesita recuperar la vivienda para su uso propio.

En opinión de los sindicatos, las empresas rentistas e inmobiliarias "van a coordinarse para lanzar un mensaje de confusión contra las prórrogas pedidas durante la vigencia del Real Decreto", sumiendo a los afectados en un 'limbo' y una duda constante.

Ante esto dejan claro en un apartado de preguntas y respuestas que "serán válidas las prórrogas que se comuniquen mientras el Real Decreto siga en vigor" y así ha sido durante algo más de un mes. Y de nuevo lo apuntan en un comunicado tras la votación, recordando que "la prórroga es legalmente válida si se ha pedido entre el 22 de marzo y el 28 de abril, ambos días incluidos".

Durante este mes, la Confederación reconoce haber enviado más de 16.000 modelos de prórrogas de alquiler, de las que han recopilado los miles de mensajes de respuesta por parte de los caseros. Así, la entidad ha preparado, a modo de borrador, cuatro documentos de respuesta con las excusas más repetidas, que ponen a disposición de los inquilinos.

No obstante, y amparándose en la idea de que "para conquistar un derecho hay que hacerlo valer y el primer paso es contestar con contundencia", los sindicatos integrantes mantienen una "campaña de desobediencia civil y de acción sindical". Igualmente, anima a los alquilados a asistir a las asambleas de forma presencial.