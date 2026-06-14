Irán amenaza con abandonar las negociaciones con Estados Unidos tras el ataque israelí en Beirut

Un hombre en silla de ruedas pasa junto a personal de emergencia que trabaja en el lugar donde se produjo un ataque de Israel, en un suburbio del sur de Beirut, el 7 de junio de 2026.

Irán ha advertido de que podría poner fin a las negociaciones que mantiene con Estados Unidos después del ataque lanzado este domingo por Israel contra un barrio del sur de Beirut considerado uno de los principales bastiones de Hezbolá.

La advertencia fue realizada por Mohamed Baqer Qalifab, presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador de Teherán, quien cuestionó el papel de Washington en medio del aumento de la tensión en la región.

Según el último balance difundido por la agencia oficial libanesa NNA, el bombardeo dejó al menos tres personas fallecidas y 15 heridas. El ataque se llevó a cabo con al menos cuatro misiles guiados por láser que impactaron contra un edificio de apartamentos situado en Ghobeiri, dentro del área de Dahiya, en el sur de la capital libanesa.

La explosión también provocó importantes daños materiales en edificios y comercios cercanos. Por su parte, Israel sostiene que actuó en respuesta a ataques previos lanzados por Hezbolá contra territorio israelí.

Para Irán, el ataque reviste una especial gravedad por haberse producido en Dahiya, una zona densamente poblada y considerada el principal centro de operaciones de Hezbolá, aliado estratégico de Teherán en Líbano.

La ofensiva coincide además con un momento especialmente delicado en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la firma de un memorándum de entendimiento destinado a reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz e iniciar un periodo de 60 días de negociaciones más profundas sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos pendientes, dentro de un contexto de cese de hostilidades.

Los ataques en Líbano chocan con la búsqueda de paz

Sin embargo, Qalifab aseguró que lo ocurrido en Beirut pone en duda la capacidad o la voluntad de Washington para cumplir sus compromisos. “El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello”, afirmó el dirigente iraní en un mensaje difundido en redes sociales.

“Al dar luz verde al régimen (Israel), es imposible que puedan obtener concesiones. El juego del ‘poli bueno’ y el ‘poli malo’ está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino”, añadió.

Otra de las reacciones oficiales llegó desde el centro de mando conjunto del Ejército iraní, la sede de Khatam al Anbiya. Su portavoz, Sardar Asadi, aseguró que “los crímenes contra los suburbios del sur no quedarán impunes”.

Las declaraciones elevan aún más la tensión regional, especialmente después de que un ataque similar ocurrido el pasado fin de semana derivara en una respuesta iraní durante varios días contra territorio israelí y posiciones militares de Estados Unidos en el golfo Pérsico.