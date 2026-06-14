Joan Calderón, jardinero, sobre cómo mantener a raya a los mosquitos: "Tu jardín puede ser tu mejor defensa si sabes qué plantar"

Puedes combatir a los mosquitos con "armas" naturales, evitando sprays o repeletes.

Con la llegada del verano, los mosquitos vuelven a convertirse en uno de los principales enemigos de quienes tienen jardín, terraza o balcón. Las cenas al aire libre, los ratos de descanso al atardecer o los juegos de los niños en el exterior pueden acabar condicionados por las picaduras y la presencia constante de estos insectos.

Ante esta situación, muchas personas recurren a sprays químicos, difusores eléctricos o velas aromáticas. Sin embargo, el jardinero Joan Calderón, profesional con más de dos décadas de experiencia en mantenimiento de jardines y paisajismo, defiende una alternativa diferente: utilizar determinadas plantas para crear una barrera natural que ayude a reducir la presencia de mosquitos.

"Tu jardín puede ser tu mejor defensa si sabes qué plantar", asegura Calderón en un vídeo publicado recientemente en TikTok, donde comparte algunas de las especies que mejor funcionan para mantener alejados a estos insectos sin renunciar a un espacio exterior atractivo.

La citronela, la gran aliada contra los mosquitos

Entre todas las plantas recomendadas por el experto destaca la citronela, una de las más conocidas por sus propiedades repelentes. Popularmente conocida como geranio limón, desprende un intenso aroma cítrico gracias a los aceites esenciales presentes en sus hojas.

Ese olor resulta especialmente desagradable para los mosquitos, que tienden a evitar las zonas donde la planta está presente.

Además de su utilidad práctica, la citronela ofrece ventajas ornamentales: es resistente al calor, requiere pocos cuidados, puede cultivarse tanto en jardín como en maceta, se integra fácilmente en proyectos de paisajismo.

Por ello suele emplearse para delimitar caminos, decorar zonas de descanso o acompañar entradas y terrazas.

Lavanda: belleza mediterránea y protección natural

Otra de las especies favoritas de Calderón es la lavanda. Su aroma, muy apreciado por las personas, resulta poco atractivo para numerosos insectos, incluidos los mosquitos.

La lavanda ofrece además varias ventajas adicionales: tolera bien las altas temperaturas, necesita poco riego, mantiene una floración vistosa y aporta color y estructura al jardín.

Por estas características, es habitual encontrarla en jardines mediterráneos, patios y balcones. Muchos paisajistas la utilizan para crear borduras, delimitar espacios o aportar volumen sin necesidad de un mantenimiento intensivo.

Caléndula: color y efecto repelente

La tercera planta recomendada por el jardinero es la caléndula. Con sus características flores amarillas y anaranjadas, aporta un importante valor ornamental y ayuda a diversificar las plantaciones.

Según explica Calderón, también puede contribuir a reducir la presencia de mosquitos cuando se incorpora a jardines, macizos florales o composiciones en macetas.

Entre sus principales ventajas destacan el fácil cultivo, la buena adaptación a espacios reducidos, la floración prolongada y la capacidad para aportar color durante gran parte del año.

Su versatilidad la convierte en una opción interesante tanto para grandes jardines como para pequeñas terrazas urbanas.

El error que favorece la proliferación de mosquitos

Más allá de las plantas, Calderón recuerda que existe una medida fundamental para controlar la presencia de estos insectos: eliminar cualquier acumulación de agua.

Los mosquitos depositan sus huevos en zonas húmedas y aguas estancadas, por lo que pequeños recipientes olvidados pueden convertirse rápidamente en focos de reproducción.

Entre los puntos que conviene revisar se encuentran platos de macetas, cubos y recipientes de jardín, canalones obstruidos, fuentes sin movimiento de agua y charcos persistentes tras el riego.

Reducir estos puntos de acumulación puede tener un efecto más importante que cualquier producto repelente.

Una solución natural para disfrutar del exterior

Los expertos recuerdan que ninguna planta elimina por completo la presencia de mosquitos. Sin embargo, la combinación de especies aromáticas y una correcta gestión del jardín puede reducir significativamente su número.

La ventaja de esta estrategia es que permite actuar de forma sostenible y compatible con la biodiversidad, evitando el uso excesivo de productos químicos.

En un momento en el que cada vez más personas buscan convertir patios, terrazas y jardines en extensiones naturales de la vivienda, estas soluciones vegetales ofrecen una forma sencilla de mejorar el confort exterior.

Como resume Joan Calderón, la clave no consiste únicamente en combatir a los mosquitos, sino en diseñar espacios que permitan volver a disfrutar del jardín durante los meses más cálidos del año.