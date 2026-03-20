Una medida que les renta: qué incluye el decreto anticrisis de vivienda que ha impulsado Sumar

Primero amenazo y luego consigo. Sumar ha arrancado este viernes con protagonismo. El mismo día en el que el Consejo de Ministros tenía previsto sacar adelante el paquete anticrisis por la subida de precios de la energía por la guerra en Irán, los ministros de la formación han dado plantón durante unos minutos al ala socialista del Gobierno y, más tarde, ha logrado impulsar un segundo decreto con medidas para la vivienda.

Tras el tira y afloja y las discrepancias entre ambas partes, el Gobierno ha decidido aprobar dos reales decretos distintos. Uno para las medidas de vivienda que han defendido los de Díaz y otro para el resto de medidas, para hacer frente a la subida de los precios energéticos.

Tal y como ha informado el ministro de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el decreto anticrisis que ha logrado sacar adelante el ala de Sumar incluye la prórroga por dos años de los contratos de alquiler.

"El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", ha contado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia, ha informado que se han acordado unas 80 medidas. Movilizando desde el Ejecutivo central 5.000 millones de euros.

Respecto al segundo real decreto sobre la vivienda, el líder del Ejecutivo ha destacado que "somos conscientes de que no hay una mayoría parlamentaria, pero no por ello vamos a renunciar a conseguirlo". Pero ha ofrecido más detalles de la medida.

"Congelación temporal de los precios de alquiler, similar a que hemos venido aplicando (...) Esperemos que en los próximos días sigamos negociando para sacarlo adelante", ha detallado.

"Para esto estamos en el Gobierno"

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha publicado un mensaje en el que ha puesto en valor la postura de la formación política en el Ejecutivo central.

En él, asegura que "para esto estamos en el Gobierno" y ha defendido que los ministros de Sumar han conseguido "ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras".

"La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente. Siempre", ha defendido Yolanda Díaz. En un día en el que Sumar ha logrado un decreto para prorrogar los contratos de alquiler que tenía pocas opciones de salir adelante a primera hora de este viernes.

De hecho, según han confirmado fuentes de Sumar a El HuffPost, el decreto entrará en vigor este mismo sábado, cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se llevará al Congreso de los Diputados dentro de un mes.

Desde dentro de Sumar, también la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado que el Gobierno haya podido acordar la aprobación de los decretos. El de su formación, que "amplía el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales".

"Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios", ha subrayado.

Lo que incluye el decreto

Después de las horas de negociación entre Sumar y PSOE para sacar adelante este segundo decreto, ya sabemos las medidas que incluyen el paquete de medidas impulsado por el ala de Sumar.

Se trata de un decreto íntegramente de vivienda. En los años 2026 y 2027, vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a un total de 2,7 millones de personas en toda España.

De hecho, tal y como ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el objetivo es el de proteger a los inquilinos, limitando al 2% la subida respecto al IPC hasta el 29 de diciembre de 2027.

El nuevo decreto tiene por objetivo prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes, en un contexto como el actual.

Se trata de una prórroga extraordinaria y automática de los contratos de alquiler de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027 de un máximo de dos años.

Otra de las conquistas de Sumar tiene que ver con el control de la CNMC. En concreto, con la supervisión de márgenes a través de la CNMC y habilitación del Consejo de Ministros para establecer límites a los mismos.