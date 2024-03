El truco secreto de las abuelas españolas para dejar el colchón blanquísimo y como nuevo

La sabiduría de una abuela no es comparable a ninguna otra. No hay problema al que no le encuentren fácil solución. Seguro que alguna vez habréis escuchado que para dejar los cristales relucientes hay que limpiarlos con papel de periódico. Pues ese es uno de los miles de trucos sencillos y eficaces que las abuelas pasan de unas a otras. Pero que ocurre cuando a nuestro colchón le salgan manchas por todo tipo de motivos. ¿Debemos tirarlo a la basura y comprar otro? Nada de eso, como siempre, las abuelas tienen el remedio perfecto y no solo eso, sino que sus milagros siempre suelen utilizar productos de uso común, nada de rarezas imposibles de conseguir.

El aliado en la limpieza del colchón

Aunque pensemos que nuestros colchones no acumulan tanta suciedad como otras partes de la casa, es un lugar al que acudimos la mayor parte de las veces, no solo para dormir, también para ver películas, descansar o estar con nuestra pareja. Por tanto, puede albergar ácaros, bacterias y alérgenos, lo que podría contribuir a problemas de salud como alergias o asma. Para evitar todas sus consecuencias o, simplemente, para disfrutar de un colchón limpio y blanco, solo necesitas un ingrediente que seguro tienes en casa.

El bicarbonato de sodio, un ingrediente que no puede faltar para la limpieza, gracias a sus propiedades puede utilizarse para limpiar superficies, quitar manchas y desodorizar espacios. Con solo unos sencillos pasos a seguir podremos mantener nuestro lugar de descanso limpio y fresco.

• El primer paso es aspirar nuestro colchón para eliminar cualquier rastro de polvo o bacterias.

• Después, lo único que debemos hacer es espolvorear una generosa cantidad de bicarbonato sobre la superficie de nuestro colchón, de forma uniforme.

• Una vez esparcido el producto, hay que dejar que el bicarbonato repose en la superficie durante al menos unas horas. Esto permitirá que absorba todos los olores, la humedad y las manchas.

• Tras ese tiempo, volveremos a aspirar el colchón para eliminar cualquier rastro y quitar el exceso. A diferencia de otros productos de limpieza, el bicarbonato no contiene sustancias químicas ni agresivas que puedan dañar nuestra piel.

Realizar esta limpieza de forma regular, no solo dejará nuestro colchón impecable, sino que eliminará todos los olores desagradables y refrescará nuestro lugar de descanso.