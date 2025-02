Electricistas se unen para pedir que dejemos de enchufar regletas en este lugar específico de casa

En cada casa los aparatos tienen que estar en su lugar. Y no es una exageración: no hacerlo en algunos casos puede implicar graves accidentes domésticos y, evidentemente, es mejor no correr ningún riesgo.

En este caso hablamos de las regletas, presentes, nos atreveríamos a decir, en la práctica totalidad de los hogares. Cuando se utiliza incorrectamente, una regleta representa un peligro real, que puede provocar un incendio.

Por ejemplo, un dato: en Francia, de los 250.000 incendios que se producen al año, entre el 20 y el 35% son de origen eléctrico, algunos de los cuales se deben a un uso inadecuado de las regletas. En total, también hubo 4.000 personas víctimas de electrificación grave y 200 muertes por accidentes eléctricos domésticos.

Estas cifras deberían alertarte. Sí, existen instrucciones y debes utilizar tus dispositivos correctamente. Por ello, una regleta debe mantenerse alejada de elementos que se queman rápidamente, como alfombras o cortinas, ya que el movimiento de la electricidad puede provocar la generación de una chispa provocando un accidente grave como un incendio.

Por otro lado, las regletas también deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de agua para evitar accidentes.

Es absolutamente necesario mantenerlos alejados de las ventanas. Esto se debe a que las ventanas se pueden dejar abiertas y si llueve, el agua puede llegar a la regleta. Esto puede provocar un cortocircuito que a su vez provocará un incendio.

Hale, a repasar dónde tienes las regletas en casa y si cumples con la tan necesaria seguridad.