El periodista Saül Gordillo acepta un año y medio de cárcel por agredir sexualmente a una segunda redactora

El periodista Saül Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio y de la Agència Catalana de Notícies (ACN), ha aceptado una condena de un año y medio de cárcel por agredir sexualmente a una segunda redactora del periódico 'El Principal', que dirigía, tras una cena de empresa en diciembre de 2022.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y han confirmado a EFE fuentes jurídicas este lunes, Gordillo, para quien la Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de cárcel, ha aceptado esa condena de año y medio y 30.000 euros de multa, en un pacto con la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima.

El periodista, que tiene una condena previa de un año de cárcel por agredir a otra redactora de 'El Principal' en la misma cena de empresa, deberá ratificar la pena acordada con las acusaciones ante un tribunal, que podría suspenderle la condena y evitar así su ingreso en prisión.

En el escrito de acusación pactado, Saül Gordillo reconoce haber agredido sexualmente a la redactora, practicándole sexo oral sin su consentimiento en el coche en que la llevaba a casa, tras una cena de Navidad en la que hizo tocamientos a otra periodista del medio que dirigía, hechos por los que fue condenado a un año de cárcel en una sentencia ya confirmada por el Tribunal Supremo.

Además de la pena de cárcel, Gordillo ha pactado una condena que incluye dos años de libertad vigilada, cuatro de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima y dos de inhabilitación para trabajar con menores de edad.

De acuerdo con ese pacto, las acusaciones no se opondrían a que se suspenda por cuatro años el ingreso en prisión del periodista con la condición de que no vuelva a delinquir, siga un curso de educación sexual y pague una multa de 1.440 euros.