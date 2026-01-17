Emiten alerta en los Pirineos por la aparición del parásito potencialmente mortal para los perros

Alerta sanitaria en los Pirineos. El pasado lunes 29 de diciembre de 2025, una farmacia de Saint-Hippolyte, una localidad al sur de Francia, activó las alarmas entre los dueños de perros por el reporte de algunos casos de angiostrongilosis. Según informa el diario Actu Perpignan, esta enfermedad se caracteriza por la presencia de gusanos en el cuerpo del animal infectado.

"Una pareja que vive en el pueblo nos dijo que su perro sano de 18 meses murió por la infección en pocas semanas. Durante su visita al veterinario, supieron que había un brote importante de angiostrongilosis en el lugar", asegura Clémence Rambaud, la farmacéutica encargada de dar el aviso.

Tal y como reza la información consultada por el medio de comunicación, estos parásitos provienen de ratas y se encuentran, concretamente, en sus excrementos. Puede ocurrir que los gasterópodos, es decir, o caracoles, los absorban. Y es, precisamente, cuando las mascotas los comen cuando se infectan.

"Un perro puede ingerir estos gusanos comiendo gasterópodos. Los gusanos se dispersan en los intestinos, viajan hasta el corazón y los pulmones, y pueden llegar a las meninges", continúa la farmacéutica en sus declaraciones publicadas en las redes sociales.

Según ESCCAP Francia, una asociación que redacta y difunde recomendaciones para el tratamiento y prevención de las enfermedades en mascotas, estos parásitos no son raros en Francia. "Se reportan principalmente en el suroeste, donde parecen estar expandiéndose, y hay brotes en los que cualquier perro con acceso al exterior puede, algún día, para estar expuesto a ello".

Tratamiento y cómo evitar la infección

Tal y como informa la asociación ESCCAP, cuando un perro se ve infectado por la enfermedad puede sufrir distintos problemas de salud:

Problemas respiratorios: tos, disnea...

Sangrado en la nariz o en las heces.

Signos neurológicos.

Insuficiencia cardiaca.

Perdida de apetito y, por tanto, de peso.

"El tratamiento depende del estado general del animal. En caso de trastornos cardiovasculares graves, debe implementarse un tratamiento médico de apoyo que pueda requerir hospitalización. Ahora existen varias moléculas que pueden eliminar los gusanos bajo receta veterinaria", asegura el organismo francés.

Para evitar la enfermedad, en la publicación se recomienda evitar "en la medida de lo posible" intentar que el can no coma caracoles.