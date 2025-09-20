En Egipto se preguntan por qué los extranjeros usan papel higiénico en vez de agua al ir al baño

Usar papel higiénico es una antigua tradición en las sociedades occidentales, especialmente desde su uso generalizado en el siglo XIX. A medida que las generaciones crecieron con este hábito, se han ido familiarizando con esta costumbre. Pero no se ha extendido de igual modo a otras sociedades.

Por otro lado, muchos otros países dependen al agua como principal medio de limpieza y no están preparados para el uso de papel higiénico. Las razones son diversas. Así que la cuestión es que el uso de papel higiénico en lugar de agua en el baño se debe a varios factores históricos, culturales y prácticos, según cuenta la web egipcia masrawy. Los hábitos diarios varían entre las personas, y también los incluidos los relacionados con la higiene personal, en concreto, una opción tan cotidiana y trivial como es qué usar después de hacer sus necesidades.

Una de las claves de esta elección es la comodidad y facilidad de uso. El papel higiénico es una opción cómoda y práctica para muchas personas, dada su facilidad de uso y disponibilidad en la mayoría de los hogares y baños públicos, sin necesidad de equipos o herramientas adicionales infraestructura, explica a sus lectores la misma web.

Otro aspecto es que en muchos países occidentales, los sistemas de plomería están diseñados específicamente para el uso de papel higiénico, lo que lo convierte en la opción más compatible con el entorno. Además, hay que tener en cuenta que el uso de agua este tipo de limpieza cotidiana requiere equipos adicionales, como un bidé, menos común o que se ha dejado de usar en algunos países occidentales.

Las normas básicas de higiene varían también según cada cultura. En muchas sociedades occidentales, usar papel higiénico es suficiente para mantener la higiene personal, según la educación recibida y la herencia de generaciones, lo que no se considera así en otras partes del mundo

Y un último aspecto que conviene destacar es el impacto de la industria y el marketing en estos hábitos de consumo. La publicidad de los fabricantes de papel higiénico ha contribuido significativamente a este hábito, a través de campañas de marketing masivas que refuerzan la idea de que es la mejor y más limpia opción, consolidando su lugar en la vida cotidiana, concluye esta publicación en su explicación sobre los hábitos cotidianos que nos diferencias a unas culturas de otras.