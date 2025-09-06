En Finlandia observan el mayor ejercicio de Tenerife para prepararse para el peor escenario

Canarias es tierra de volcanes, como dejó claro al mundo entero hace casi cuatro años la erupción en La Palma, que sacudió la Isla Bonita durante 85 días en los que el fuego arrasó 1.200 hectáreas y causó daños en cultivos y edificios por valor de 500 millones de euros. Para tratar de minimizar, en la medida de los posible, desastres similares, Tenerife se preparará con un simulacro que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de septiembre.

Tras los preparativos previos, los residentes de la isla recibirán el próximo 26 de este mes, a las 09:00 horas, un mensaje de alerta en su teléfono móvil con motivo de este simulacro de erupción volcánica. En ese momento se iniciará la evacuación de los vecinos del muelle viejo de Garachico, uno de los municipios de mayor riesgo.

Este es un riesgo real que no puede ser descartado, aunque los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) han remarcado que no se espera que ocurra a medio o corto plazo. Por ello, la isla "está realizando el mayor ejercicio de emergencia volcánica de su historia", según se ha hecho eco el medio finlandés Iltalehti.

En el ejercicio participarán más de 1.000 participantes procedentes de servicios de emergencia y rescate y organismos científicos. La presidenta del Ayuntamiento de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó que no existe riesgo "inminente", pero resaltó que la isla tiene que estar "preparada para cualquier situación", aunque insistió en que esta debe estar "lejos de alarmar", pues de lo que se trata es de tener una estrategia común para comunicar a la ciudadnía lo que se está haciendo.

Así, el medio finlandés también difunde que la Red Sísmica Canaria, perteneciente al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), registró en la tarde del sábado 31 de agosto un nuevo enjambre sísmico en El Teide (Tenerife) con más de 90 terremotos de muy baja magnitud.

También reprodijo las palabras del vulcanólogo Luca D'Auria, quien explicó que los enjambres sísmicos registrados durante los últimos meses están "dentro de la normalidad". "El sistema está dormido, pero se despertará. Puede ser en un año o dentro de un siglo", afirmó. "Tenerife es una isla activa y antes o después habrá otra erupción, tenemos que estar preparados pero ahora estamos en un periodo de tranquilidad", añadió D'Auria.