En pie de guerra los marineros de la costa de Cartagena con los clubes náuticos por las subidas de las tarifas de atraque: "El mar no se vende"

Protesta marinera en el puerto de Cartagena. La semana pasada, la ciudad murciana celebró en su costa el Ocean Rate, una de las regatas más importantes del mundo, con unos 75.000 visitantes. Sin embargo, el evento no estuvo exento de críticas. Decenas de armadores se manifestaron en la ciudad al grito de "el mar no se vende" o "tarifas de atraque dignas y sin discriminación en el puerto deportivo público".

Según publica el medio El Confidencial, estas protestas son sólo una muestra de una serie de choques que se han producido en los últimos años en los puertos deportivos "de toda España". Muchos de estos marineros denuncian el aumento de los precios en los clubes y marinas náuticas, que, en algunas ocasiones, hace que un barco de cinco metros pague hasta 400 euros al mes, "cuando en el año 2000 salía a unos 30".

En declaraciones recogidas por el medio, Enrique Rey, socio de una escuela náutica en el mar Menor asegura que "estas protestas vienen de lejos, ya que la situación se ha ido complicando cada vez más para el navegante tradicional". Por un lado, "el sector privado está apostando por maximizar los beneficios, incluso a costa del servicio o de los usuarios y por el otro está la ley que, en aras de una mejor gestión, va acabando con los pequeños grupos de navegantes tradicionales que sobrevivían fuera del cauce habitual", asevera. "Si se sigue por este camino, solo va a quedar espacio para los que tengan barcos de lujo", lamenta el navegante.

De acuerdo a la información difundida, en España los clubes náuticos son los que principalmente gestionan los puertos deportivos. Al ser entidades sin ánimo de lucro, entre sus objetivos está potenciar los deportes náuticos como la vela. Pero "no son pocos los que señalan que algunos clubes premian cada vez más los beneficios económicos y premium por encima del deporte o el conocimiento sobre la náutica".

Según los datos del Consejo Superior de Deportes, recogidos por el medio, España vive desde finales de la década pasada "una crisis en el número de licencias": han pasado de rondar las 50.000, justo antes de la gran crisis, a no superar las 20.000 en 2024.

Joaquín González Devesa, presidente de la Real Federación Española de Vela (RFEV), asegura en conversación con El Confidencial que no cree que el modelo de los clubes náuticos como entidades sin ánimo de lucro esté en crisis. "Hay algunas que cumplen su objetivo como clubes y otras no", explica. "Luego hay que pensar que la mayoría de los socios no tienen licencia deportiva, por lo que para algunos clubes el fomento del deporte no es su principal objetivo", agrega.

Por su parte, Rey incide en que "hay que recuperar lo que ya se hacía: revisar los usos tradicionales de la zona de orilla del mar". "En el mar Menor era también muy habitual que cualquier vecino tuviera su pequeña embarcación en el garaje y luego lo pudiera tirar o bien a través de la playa o bien a través de rampas. Esto a día de hoy ya es imposible porque no quedan rampas y a través de la playa es completamente ilegal", concluye en el medio.