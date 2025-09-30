Encuentran en El Frasno (Zaragoza) a un hombre de 80 años que desapareció el pasado jueves en Madrid

La Guardia Civil ha localizado en el municipio zaragozano de El Frasno a un hombre de 80 años que desapareció el pasado jueves, 25 de septiembre, en la Comunidad de Madrid. Se trata de una persona con deterioro cognitivo y que, en el momento del rescate, presentaba una deshidratación severa y heridas por una caída, por lo fue trasladado al Hospital Ernest Lluch de Calatayud para su asistencia.

Un día después de que un familiar denunciara en Cáceres la desaparición, sobre las 23.00 horas, la Central de Emergencias de la Guardia Civil, a través del 112, recibió un aviso en el que alertaban de que se escuchaban gritos de auxilios en un camino próximo a la autovía A-2, en el término municipal de El Frasno, ha informado la Benemérita.

De inmediato, se activaron efectivos de seguridad ciudadana de Brea de Aragón y Morata de Jalón, que se trasladaron a la zona para realizar una inspección.

Tras una intensa búsqueda, los agentes localizaron a un varón que se hallaba en un camino, entre la maleza y tendido en el suelo, que presentaba erosiones superficiales en la cabeza, dolor en la zona lumbar a consecuencia de una caída, con claros síntomas de desorientación por un probable deterioro cognitivo, sin poder moverse ni apenas hablar.

Mientras los efectivos auxiliaban a esta persona, se avisó a los servicios sanitarios para que se trasladasen a la zona, al tiempo que los agentes verificaron que este hombre llevaba desaparecido desde el día interior.

Los agentes trasladaron al hombre a hombros hasta el vehículo oficial, donde permanecieron hasta la llegada de los servicios médicos, que trasladaron al anciano al Hospital de Calatayud.

El desaparecido era un varón de avanzada edad que requiere medicación diaria y padece deterioro cognitivo, presentando en el momento de su rescate una deshidratación severa y problemas derivados de la misma.