Entra a comprar solo una pizza pero lo que descubre en el supermercado para absolutamente todas las rotativas

Lo que iba a ser una simple compra terminó convirtiéndose en una historia viral. Un cliente de Kaufland entró al supermercado con la intención de llevarse solo una pizza, pero salió con una elíptica en la mano… y un ahorro del 96 % a pesar de que, normalmente, las ofertas que se ofrecen en supermercados y determinados establecimientos, rara vez suele salir rentable.

El episodio, compartido en un grupo de Facebook para cazadores de chollos con más de 193.000 miembros, empezó con una publicación inocente: “En realidad, solo quería comprar una pizza”, explicó el comprador.

Sin embargo, al recorrer los pasillos se topó con una bicicleta estática FitEngine que lucía una etiqueta roja imposible de ignorar: 15 euros, frente a los 400 a los que está habitualmente. Como es normal, este anuncio llamó poderosamente la atención de este comprado, que definió esto como una "señal".

Nada más ser testigo de la oferta decidió inmortalizarla, por lo que tomó varias fotografías para que todo el mundo pudiera dar crédito de lo que él estaba presenciando. Según explicó en el pie de foto el pasado 12 de agosto, no sabía si se trataba de una promoción casual o un error

Pero la realidad, en este caso, superó a la ficción. Tanto es así que apenas unas horas después, las fotos se hicieron virales, y muchos comentarios mostraron su sorpresa y aprobación a dicho ofertón. Respuestas como "yo habría hecho lo mismo" y similares fueron la tónica dominante.

Por su parte, el Centro de Atención al Consumidor de Hamburgo dio respuesta a esta anómala oferta. Así, señalaron que, aunque por norma general las ofertas suelen ir acompañadas de letra pequeña, hay ciertas ofertas de estas dimensiones que son reales.