Entra en shock al descubrir el nombre que su esposa elige para su bebé: "No es humano"

Bebé recién nacido en el hospital con una etiqueta de identificación en los pies.

Un futuro padre acudió al portal Reddit para pedir consejo tras descubrir la peculiar idea que su esposa tiene para nombrar a la bebé que esperan: quiere llamarla como a su perro de la infancia.

El usuario, un hombre de 31 años explicó que lleva dos años casado con su esposa, de 26, y que ambos mantienen una relación estable. Sin embargo, la inminente llegada de su primera hija ha abierto una inesperada discusión.

“Mi esposa quiere ponerle a nuestra hija el nombre de su perro de cuando era niña. Sinceramente, me parece muy raro. No es un nombre humano, se parece bastante a ‘Lucky’”, escribió. “Me incomoda la idea de que nuestra hija lleve el nombre de un perro. Entiendo el cariño, pero su vida será más que un recuerdo de la infancia de su madre”.

El hombre confesó que no quiere que la situación derive en una pelea, pero teme que un nombre así pueda marcar a su hija a largo plazo. Según contó, su esposa lleva años con la idea, incluso antes de conocerlo.

Consultada por Newsweek, la asesora de nombres de bebés Sherri Suzanne señaló que este tipo de disputas son habituales. “Muchos padres fantasean en la adolescencia con un nombre perfecto para su futuro hijo, pero al llegar el momento, ese nombre deja de encajar”, explicó.

Suzanne añadió que lo importante no es el origen de la inspiración, sino la elección final: “Un buen nombre debe aportar dignidad y permitir que la persona lo lleve con confianza. Honrar a una mascota no es tan extraño como parece, pero lo habitual es que ocurra de manera indirecta, no deliberada”.

La mayoría de usuarios apoyaron al padre. “Para elegir un nombre se necesita el acuerdo de los dos. Si uno de los padres no está convencido, ese nombre queda descartado”, opinó uno.

Otro señaló que el problema no es solo el nombre en sí, sino la idea de que uno de los progenitores decida en solitario: “Lo mejor es plantearlo como un desacuerdo y buscar juntos una alternativa”.

En una actualización, el hombre reveló cuál era el nombre elegido por su esposa: Lassie. Tras escuchar a los comentaristas, dijo que propondría variantes como Lacy o Lacie para evitar el conflicto.

Las peleas por el nombre de los hijos no son raras. Según una encuesta de BabyCenter en 2024 a más de 450 padres, casi un 10 % de las madres confesó arrepentirse del nombre elegido para sus hijos. Un 20 % dijo preferir con el tiempo un apodo distinto, y un 15 % optó por usar el segundo nombre con más frecuencia.

No es la primera vez que un caso así genera debate en internet. En otra ocasión, Newsweek recogió la historia de un hombre que se negó a llamar “Princesa” a su hija, pese a que era el nombre favorito de su esposa. La negativa le valió duras acusaciones: lo llamó “una vergüenza para la familia” y un “padre horrible”.