Va a un restaurante y al pagar la cuenta descubre la última trampa hostelera: cobrarte un euro "solidario" para formar a sus camareros

Pagar un extra a tu cuenta en el restaurante en concepto de donación no deseada. Este extraño concepto es lo que se ha encontrado un cliente al ir a pagar su cuenta en Chin Chin, un conocido local de Melbourne (Australia).

El comensal ha compartido la imagen de su ticket y el caso ha dado la vuelta al mundo. En su mensaje, reconocía sentirse un tanto estafado por el cobro "solidario" de un dólar australiano para ayudar a la formación de los camareros del restaurante, entre otros fines.

El problema es que él no autorizó nada y simplemente se encontró el extra, bien detallado en su cuenta, como ha mostrado.

"¿Cuándo se popularizó esto?", ¿es legal incluir una donación en la cuenta sin pedir permiso?", se preguntaba el cliente insatisfecho, dando pie a un intenso debate en foros y redes sociales.

Esa donación impuesta se destina a la Collective Foundation, una asociación sin ánimo de lucro encabezada por el magnate Chris Lucas a través de su grupo de restaurantes Lucas Collective, conglomerado que incluye al restaurante Chin Chin.

La web no esconde el motivo de este 'extra' a las cuentas de los clientes. Justifican el cobro para "apoyar el futuro sostenible a largo plazo del sector hotelero de Australia", por medio de la concienciación de los comensales.

La entidad sin ánimo de lucro asegura buscar fondos para ofrecer un mejor horizonte a los trabajadores del sector, pero también para impulsar proyectos de innovación en la hostelería y la formación de camareros y otros profesionales del ramo. Para este año el objetivo es lanzar la Future Hospitality Academy, un centro de estudio especializado.

Matizan, en la propia página web, que las donaciones con "removibles a pedido" por si alguien prefiere no pagar, aunque en caso de no decir nada, los clientes tendrán que pagar el dólar australiano extra.