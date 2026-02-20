Gita Gopinath, economista de Harvard, habla sin tapujos sobre el futuro con la IA: "Se perderán empleos en la clase media y nos alejaremos hacia los extremos"

La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia. Sin embargo, aún es una incógnita cómo afectará a nivel laboral la introducción generalizada de la IA en las empresas.

La profesora de Estudios Internacionales y Economía en la Universidad de Harvard (EEUU), Gita Gopinath, ha tratado de arrojar algo de luz al respecto en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel. Y su pronóstico no es nada positivo.

La economista de Harvard ha alertado de que "la IA agravará los problemas, sobre todo en la clase media, donde se perderán puestos de trabajo. El hecho es que nos estamos alejando cada vez más del centro y acercándonos a los extremos. Y eso es peligroso".

Además, Gita Gopinath ha señalado que la IA puede dar importantes disgustos a los inversores, ya que la expectativa tan grande de productividad ha podido llevar a una sobrevaloración de las empresas del sector.

"Durante mucho tiempo, todo giraba en torno a las ventajas en términos de productividad que la IA puede aportar a la economía. Incluso muchos directores generales han mezclado durante mucho tiempo estos aumentos de productividad con la valoración de las acciones de IA, pero esto no tiene por qué ir necesariamente de la mano", ha avisado la experta.

Posibles pérdidas de 29.700 millones de euros

En ese sentido, la economista de Harvard ha vaticinado que una caída bursátil en el sector de la IA podría provocar la pérdida a nivel mundial de 35.000 millones de dólares (unos 29.700 millones de euros, al cambio actual).

"Los costes de la IA están pasando cada vez más a primer plano, sobre todo los costes de los centros de datos. Si la valoración de la IA se deteriorara, podrían perderse 20.000 millones de dólares en activos bursátiles en Estados Unidos y 15.000 millones en el resto del mundo", ha afirmado Gita Gopinath.