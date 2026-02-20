Por qué te paraliza tomar decisiones vitales: el fallo no es tuyo, es de un sistema "que no está hecho para prosperar"

Tomar una decisión determinante en tu vida siempre va acompañado de grandes dudas y del temor a equivocarse. Ese miedo a fallar al escoger aparece especialmente cuando las opciones entre las que se puede decidir no tienen grandes diferencias en lo que se refiere a beneficios o perjuicios.

Ello ocurre en todos los ámbitos de la vida, desde el laboral al personal. ¿Deberías aceptar un ascenso que te proporcione un mayor sueldo a cambio de perder parte de tu tiempo libre? ¿Deberías mudarte de ciudad para crecer personalmente a cambio de estar lejos de tu familia y amigos?

Para los dilemas del párrafo anterior (que han sido citados a modo de ejemplo) no hay una respuesta correcta ni incorrecta. Todo depende de cada persona y de a qué valores les dé más importancia en su vida.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, el coach ejecutivo y autor del libro A Guide to Thriving (Una guía para prosperar, en español), Jon Rosemberg, apunta a que si te quedas paralizado al tomar decisiones vitales, el fallo no es tuyo, ya que "los sistemas en los que nos movemos no están hechos para prosperar". Siempre va a haber alguna desventaja.

No obstante, Rosemberg subraya que "la capacidad de acción es una habilidad y es algo que podemos desarrollar, como un músculo". Para él, una buena forma de tomar decisiones importantes es tratar de determinar si "la incomodidad de permanecer igual es peor que la incomodidad de cambiar".

Identificar las emociones y tenerlas en cuenta

Por otro lado, Julie Gore, profesora de psicología organizacional en la Universidad de Birkbeck (Inglaterra), señala que pese a que el enfoque 'racional' de la toma de decisiones es sopesar los pros y los contras de cada opción intentando dejar de lado las emociones, la realidad es que es un enfoque "limitado porque no explica realmente todo el comportamiento humano".

En consecuencia, lo que propone Anne-Laure Le Cunff, neurocientífica y autora del libro Tiny Experiments (Pequeños experimentos, en español), es "identificar nuestras emociones y reconocer el papel que desempeñan en una decisión", ya que es una variable importante.

En ese sentido, Le Cunff resalta que existe una manera muy sencilla pero también muy efectiva para conocer cómo te sientes respecto a dos opciones: lanzar una moneda al aire. Inconscientemente, sin importar el resultado, descubrirás qué es lo que deseas en el fondo.

Igualmente, en caso de duda a la hora de tomar una decisión importante, la neurocientífica aconseja imaginar dónde te posicionaría en el futuro cada una de las opciones que tienes delante.