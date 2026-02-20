La trampa contra el turismo masivo: por qué cobrar 85 euros por ver un parque natural solo elitiza el problema

La afluencia excesiva de turistas está provocando problemas en múltiples países del mundo. Las personas que residen en grandes destinos turísticos están sufriendo, entre otras cosas, un encarecimiento generalizado de la vivienda y una reducción de la calidad de vida.

Para poner solución a las consecuencias negativas que provoca el turismo masivo e intentar provocar un cierto descenso en el número de visitantes, en EEUU han decidido aplicar medidas como encarecer el coste de visitar los parques nacionales del país.

Tal y como informa la BBC, el país norteamericano ha puesto en funcionamiento un recargo de 100 dólares (unos 85 euros, al cambio actual) para los turistas internacionales que acudan a los 11 parques naturales más populares de EEUU, entre ellos Yellowstone, Yosemite y el Gran Cañón.

La decisión de incrementar el precio de entrada en esos parques ha sido adoptada por el Departamento del Interior de EEUU. No obstante, lo único que parece estar provocando la medida en sus primeras semanas de aplicación son unas colas más largas en los accesos, ya que el personal del parque tiene que comprobar ahora los documentos de identidad de los turistas para determinar qué cantidad deben pagar.

"Es poco probable que reduzca el exceso de turismo"

En ese sentido, Kevin Jackson, cofundador de EXP Journeys (empresa que ofrece experiencias de viaje privadas cerca de los principales parques naturales de EEUU), ha expresado, en declaraciones a la BBC, que "es poco probable que el aumento de las tarifas por sí solo reduzca de manera significativa el exceso de turismo durante la temporada alta".

Kevin Jackson cree que lo único que va a provocar en el encarecimiento de las entradas es elitizar el problema. "La demanda de parques emblemáticos sigue siendo fuerte y, para el tipo de viajes que diseñamos, la tarifa adicional representa un porcentaje relativamente pequeño del coste total del viaje", ha afirmado el cofundador de EXP Journeys.

Por su parte, Dulani Porter, vicepresidenta ejecutiva de la empresa de marketing de destinos SPARK, ha indicado que la solución al turismo masivo es más complicada que subir los precios de entrada. "El exceso de turismo es fundamentalmente un problema de sistemas (…) No es simplemente un problema de precios", ha asegurado Porter.