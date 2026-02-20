Desalojan por amenazas de bomba el rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París
La Torre Eiffel también ha sido amenazada, pero no ha sido evacuada por ahora.
Amenazas de bomba en París. Una serie de correos electrónicos alertando de explosiones ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a Le Figaro.
La Torre Eiffel también ha sido objeto de una amenaza de bomba, pero no ha sido evacuada por ahora, según han informado las mismas fuentes a BFM TV. "Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", han indicado las fuentes policiales consultadas por ambos medios de comunicación franceses.
Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París", pero por el momento no hay información acerca de su procedencia.