Desalojan por amenazas de bomba el rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París

Amenazas de bomba en París. Una serie de correos electrónicos alertando de explosiones ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a Le Figaro.

La Torre Eiffel también ha sido objeto de una amenaza de bomba, pero no ha sido evacuada por ahora, según han informado las mismas fuentes a BFM TV. "Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", han indicado las fuentes policiales consultadas por ambos medios de comunicación franceses.

Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París", pero por el momento no hay información acerca de su procedencia.