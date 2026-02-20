El gran timo del falso ecologismo: te cobran el doble por pañales "vegetales" mientras te cuelan plásticos y tóxicos

La preocupación por el medioambiente es una realidad cada día más presente en la sociedad y, también, en la economía. Pero no todo lo que se denomina ecológico, eco-friendly o similar realmente lo es. Ahora, unos simples pañales han desvelado el 'timo' del falso ecologismo con los productos supuestamente vegetales.

Un consumidor explica su experiencia en el supermercado en un artículo en la publicación internacional Vox. En su larga pieza relata cómo igual que encuentras todo tipo de comidas de origen vegetal o incluso vegano, también hay pañales vegetales en los infinitos pasillos y lineales de las superficies comerciales.

La etiqueta "de origen vegetal" ya está "en todo", hasta en los productos más impensables, en apenas cuestión de años de expansión de este mercado ecológico. Sin embargo, alerta de que esa misma etiqueta que indica que un producto es "sostenible" muchas veces no tiene una evidencia que lo respalde, más allá del reclamo comercial.

Esto es, aclara el reportero en su pieza para la revista Vox, porque en multitud de estos productos se siguen utilizado elementos químicos realmente peligrosos y nada sostenibles. Por ello, antes de lanzarse a por etiquetas 'verdes', pide leer con atención los ingredientes y componentes que aparecen en el envase de cada producto.

En esa misión de encontrar verdaderos productos sanos y sostenibles, el reportero cuenta su búsqueda de unos pañales y pañuelos infantiles 'vegetales', con denominaciones como 'eco'.

Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al estudiar cada uno de estos artículos. "La mayoría de los plásticos están hechos a partir de combustibles fósiles, que son perjudiciales, y microplásticos".

Para el autor y a la vez consumidor la experiencia es un grado. "He visto cómo las marcas se aprovechan de las ansiedades de los consumidores y utilizan el lavado de imagen verde para parecer más saludables y sostenibles", lamenta con cierta indignación, sobre el greenwashing, una práctica muy habitual en los últimos tiempos tanto por parte de empresas como de figuras públicas e incluso gobiernos.