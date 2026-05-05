España termina 91.896 viviendas en 2025, casi un 9% menos: el Ministerio confirma una crisis de oferta agravada por el déficit de 700.000 unidades del Banco de España

La crisis de la vivienda se agranda en España con el paso de los meses, las semanas... y podría decirse que los días. Mientras Gobierno y oposición se enzarzan en polémicas parlamentarias de medidas y contramedidas, el mercado del alquiler y la compraventa no deja de subir.

Por contra, las cifras de construcción de vivienda nueva caen.

En concreto, bajan un 9% con respecto a los datos de 2024. El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado que en 2025 se finalizaron las obras de construcción de 91.886 casas o pisos, lo que supone prácticamente 9.000 menos que el ejercicio pasado, cuando se concluyeron 100.980 obras.

Del total de viviendas estrenadas en 2025, la gran mayoría pertenecen al tipo de las consideradas 'libres', por no estar regulado su precio, mientras que 11.104 son de carácter protegido, con un tope marcado. En ambos casos, datos inferiores a los previos, con un 6'7% menos de edificaciones 'libres' y una llamativa caída dle 22'7% en aquellas de carácter protegido.

La tendencia cambia cuando se habla de obras inauguradas. En este caso el número de proyectos iniciados sube ligeramente en el último año, hasta llegar a las 137.330.

El dato, empero, queda lejos de la demanda potencial de nueva vivienda, que los expertos cifran en algo más de 200.000 obras nuevas al año para dar respuesta a todas las demandas de vivienda y para intentar aliviar el disparado mercado inmobiliario.

Como detalla El Periódico, los números de 2025 chocan con la realidad estadística de España, que en el pasado ejercicio sumó 226.279 hogares de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)0, en buena medida por la llegada de familias migrantes.

Así, el Banco de España considera que nuestro país se enfrenta a un déficit de hasta 700.000 viviendas, que serían las necesarias para compensar la falta de parque inmobiliario ante la nueva realidad demográfica española