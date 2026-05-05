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España termina 91.896 viviendas en 2025, casi un 9% menos: el Ministerio confirma una crisis de oferta agravada por el déficit de 700.000 unidades del Banco de España
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España termina 91.896 viviendas en 2025, casi un 9% menos: el Ministerio confirma una crisis de oferta agravada por el déficit de 700.000 unidades del Banco de España

Aunque las nuevas obras sí han experimentado un ligero repunte, la cifra queda muy lejos de las necesidades reales del mercado, explican los expertos.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Fotos de obras, muchas; nuevas casas, no tantas
Fotos de obras, muchas; nuevas casas, no tantasEuropa Press via Getty Images

La crisis de la vivienda se agranda en España con el paso de los meses, las semanas... y podría decirse que los días. Mientras Gobierno y oposición se enzarzan en polémicas parlamentarias de medidas y contramedidas, el mercado del alquiler y la compraventa no deja de subir

Por contra, las cifras de construcción de vivienda nueva caen

En concreto, bajan un 9% con respecto a los datos de 2024. El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado que en 2025 se finalizaron las obras de construcción de 91.886 casas o pisos, lo que supone prácticamente 9.000 menos que el ejercicio pasado, cuando se concluyeron 100.980 obras.

Del total de viviendas estrenadas en 2025, la gran mayoría pertenecen al tipo de las consideradas 'libres', por no estar regulado su precio, mientras que 11.104 son de carácter protegido, con un tope marcado. En ambos casos, datos inferiores a los previos, con un 6'7% menos de edificaciones 'libres' y una llamativa caída dle 22'7% en aquellas de carácter protegido

La tendencia cambia cuando se habla de obras inauguradas. En este caso el número de proyectos iniciados sube ligeramente en el último año, hasta llegar a las 137.330

El dato, empero, queda lejos de la demanda potencial de nueva vivienda, que los expertos cifran en algo más de 200.000 obras nuevas al año para dar respuesta a todas las demandas de vivienda y para intentar aliviar el disparado mercado inmobiliario.

Como detalla El Periódico, los números de 2025 chocan con la realidad estadística de España, que en el pasado ejercicio sumó 226.279 hogares de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)0, en buena medida por la llegada de familias migrantes

Así, el Banco de España considera que nuestro país se enfrenta a un déficit de hasta 700.000 viviendas, que serían las necesarias para compensar la falta de parque inmobiliario ante la nueva realidad demográfica española

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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