España, peor que Francia, Grecia o Portugal: el alquiler se come el 47,8% del salario mínimo, frente al 38,1% francés y el 45,2% portugués

Una manifestante reclamando el derecho a un techo a un precio digno, en una manifestación por la vivienda en Madrid

La vivienda, ¿un derecho o un lujo? La Constitución, en su artículo 47, asegura que es un derecho, pero el mercado actual lo sitúa, prácticamente, en el sector de artículos de lujo. Si cabe más en España, donde alquilar se ha convertido en una práctica extremadamente difícil para jóvenes y no tan jóvenes.

Se pueden coleccionar los datos de inmobiliarias, observatorios y gobiernos de todo tipo con cifras de miedo por el alza de los precios de la vivienda. Pero este martes ha llegado un nuevo golpe a las expectativas inmobiliarias de buena parte de la población española (y europea). Y eso que no entraban a analizar el 'no' del Congreso a la prórroga de los alquileres y sus consecuencias inmediatas...

Un informe de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC por sus siglas en inglés) ha puesto negro sobre blanco el impacto del alquiler sobre el sueldo medio en los países y en las capitales de la UE. España, como era previsible, no sale bien parada.

En España la proporción de salario mínimo mensual exigido para hacer frente al alquiler mensual promedio es del 47'8%. Estos datos se establecen sobre un salario mínimo de 1.381 y una cuantía de alquiler de 660 euros. El porcentaje es algo menos exigente en Portugal (45'2%), Grecia (39'7%) o Francia (38'1%), así como en Polonia, que marca el mínimo de la UE con un 33%.

Solamente cinco países se sitúan por encima en cuanto a la parte del salario mínimo comprometida en el alquiler. Son los casos de Malta (61'3%), Irlanda (57'2%), Países Bajos (55'7%), Luxemburgo (53'9%) y Estonia (52'4%)

Madrid, tenemos un problema

En cuanto a las capitales, el estudio concluye que en Madrid es necesario nada menos que un 124'7% del salario medio mensual para poder hacer frente a un alquiler medio.

Los datos de la institución fijan en 1.381 euros el ingreso mínimo mensual de un ciudadano en Madrid, por una media de 1.721 euros al mes de alquiler. Si bien las cifras son muy grosso modo por aplicarse una media total y no ir zona por zona, sí dan una fotografía del esfuerzo vital que supone hoy vivir de alquiler en Madrid y otras grandes ciudades.

En París la cifra sube al 138'4%, en Atenas al 152'9%, en Lisboa al 167'5% o en Praga al 185'1%. Por debajo de Madrid se sitúan Bruselas (69'9%), Berlín (75'6%) o Dublín (112'8%), como grandes referentes europeos.

Qué plantea el sindicato a nivel europeo

Vistos los datos, la Confederación Europea de Sindicatos no solo analiza cifras; también lanza una serie de recomendaciones a los estados de la UE para que actúen ante la crisis sin freno a la vista de la vivienda.

Todos los Estados miembros deberán aplicar íntegramente la directiva sobre el salario mínimo, incluidos planes de acción sólidos para promover de verdad la negociación colectiva, lo que garantizará que más trabajadores reciban una remuneración justa.

Los gobiernos de los Estados miembros deberán tener en cuenta los costes de la vivienda a la hora de determinar si los salarios mínimos son adecuados .

si los . La introducción de regulaciones sobre los alquileres para congelar los costos de la vivienda para los trabajadores, proteger a los inquilinos contra la explotación y proteger a las familias vulnerables del desalojo.

para congelar los costos de la vivienda para los trabajadores, proteger a los inquilinos contra la explotación y proteger a las familias vulnerables del desalojo. Mayor inversión pública en vivienda social, incluso a través de instrumentos de inversión de la UE, y una revisión de las normas sobre ayudas estatales.