Esta es la palabra que más se repite en el artículo de España de la Wikipedia

The most common word by country in its article on Wikipedia:



🇰🇷 South Korea: North

🇰🇵 North Korea: South

🇬🇧 UK: Ireland

🇮🇪 Ireland: State

🇲🇦 Morocco: Sahara

🇷🇺 Russia: Soviet

🇺🇸 USA: War

🇦🇺 Australia: New

🇨🇦 Canada: Quebec

🇲🇽 Mexico: Indegenous

🇮🇳 India: South

🇹🇷 Türkiye:…