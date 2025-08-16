Estas son las 5 plantas que deberías podar en agosto antes de que sea demasiado tarde

En verano —a menos que se esté a 40 grados— se suele disfrutar de más actividades al aire libre. Una de ellas es la jardinería, pero precisamente por las altas temperaturas que afectan a gran parte de Europa, las plantas requieren de más cuidados que nunca. Y, para ello, la poda regular es fundamental.

La poda a finales de verano, según ha publicado el medio Utopia.de, puede prolongar el periodo de floración de algunas plantas, o hasta fomentar una segunda. También promueve un crecimiento más vigoroso y puede prolongar la vida de la planta. Así, el medio alemán ha mostrado cinco plantas que se benefician especialmente de esto en agosto.

La primera de ellas son las rosas, muy populares en muchos jardines. En este caso, las de floración repetida florecen por segunda vez en agosto y septiembre, a veces incluso en octubre, por lo que recomiendan podarlas en agosto para que esta segunda sea exuberante. Para realizarlo adecuadamente, aconsejan retirar las flores marchitas y los brotes débileso enfermos, así como podar los escaramujos.

La lavanda también puede volver a florecer a finales de verano o en otoño, y aportan un aroma fresco y relajante. El medio señala que el momento óptimo para la poda es cuando las primeras espigas florales se han marchitado, lo que puede ocurrir desde mediados de julio hasta agosto. Para ello, basta con cortarla alrededor de un tercio, quitando las flores marchitas pero dejando las ramas con hojas.

La tercera planta que destacan es la glicina, que aunque no siempre produce una segunda floración, recomiendan podarla en esta época para controlar el crecimiento. Además, promueve que surjan brotes sanos al año siguiente. En agosto es suficiente con cortar todos los brotes laterales a una longitud de 30 a 50 centímetros.

La salvia, conocida por su presencia en infusiones, produce también unas bonitas flores y es la cuarta planta que destacan. La segunda poda, tras la de primavera, conviene realizarla en agosto, para no comprometer su resistencia al invierno, agrega el medio alemán.

Los más aficionados a las infusiones tampoco desconocen la menta y la melisa, que precisamente suelen mostrar un crecimiento especialmente exuberante en agosto. La poda en este mes de estas plantas evita que empiecen a crecer sobre otras hierbas, las mantiene sanas y fomenta el crecimiento de hojas nuevas más aromáticas. Eso sí, recuerda dejar al menos dos hojas, ya que si no no saldrán nuevos brotes.