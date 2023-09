Estas son las multas y sanciones por no cumplir la nueva Ley de bienestar animal

El 29 de septiembre entrará en vigor la nueva Ley de bienestar animal. La nueva norma introduce conceptos novedosos... Además de multas y sanciones económicas, e incluso de prisión, que pueden suponer un quebradero de cabeza para los dueños y dueñas de animales que no estén enterados de los nuevos requisitos para poder tener una mascota, según informa La Razón.

El cambio más sustancial del que todo el mundo habla: todos los dueños de perros, sin importar su raza, tendrán que hacer un curso formativo gratuito y contratar un seguro de responsabilidad civil. Los dueños tienen un plazo de dos años para realizar el curso obligatorio. Si en ese periodo deciden no sacarlo y tampoco han contratado el seguro pertinente, se podrán enfrentar a multas que van desde los 500 euros a los 10.000.

Las infracciones varían según su gravedad, lo que determina también la cuantía de las multas y penas de prisión. Las principales son las siguientes:

—Infracciones leves: Se considerarán leves algunas como que los animales están en espacios públicos sin supervisión, no esterilizar a los especímenes que puedan estar en contacto con otros, dejar solos a los gatos en casa durante tres días y a los perros 24 horas... Todas estas, junto con la no realización del curso obligatorio o no contratar el seguro de responsabilidad civil podrían suponer entre 500 y 10.000 euros de sanción.

—Infracciones graves: se sancionarán como infracciones graves a los dueños que no tengan identificadas a sus mascotas con un microchip, a quienes críen y comercien con animales silvestres no autóctonos, a quienes no comuniquen la pérdida o robo de un animal durante las primeras 48 horas y a quienes usen a los animales como premios o rifas. La cuantía a abonar pueden ir desde los 10.001 euros hasta los 50.000. Las infracciones graves reiteradas podrán derivar en muy graves.

—Infracciones muy graves: Se contemplan para casos en los que se realice una eutanasia a animales con medios inadecuados o personal no cualificado, a quienes adiestren a sus mascotas con fines de pelea, quienes usen animales de compañía para el consumo humano o a quienes maten a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados. Otros casos contemplados en esta categoría son la cría y venta de gatos, perros y hurones sin licencia en tiendas de animales y el uso de animales en circos y ferias. La cuantía para estas sanciones van desde los 50.001 euros hasta los 200.000.

A las muy graves se añaden penas de cárcel de 3 a 12 meses si el animal no muere y de 6 a 18 meses si fallece.